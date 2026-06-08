Mabel Cupet Sevilla, 08 JUN 2026 - 05:29h.

Green Mowers ha diseñado y adaptado un buggy eléctrico que permitirá al Pontífice desplazarse durante uno de los actos más multitudinarios

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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Una empresa afincada en Estepona, especializada desde hace 25 años en maquinaria para campos de golf y vehículos eléctricos, será la encargada de poner sobre ruedas uno de los desplazamientos más simbólicos de la próxima visita del Papa León XIV a España.

La firma Green Mowers ha recibido el encargo para diseñar y fabricar el vehículo que utilizará el Pontífice durante sus desplazamientos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, en uno de los principales escenarios de su agenda en el país. Un proyecto singular que ha llevado a esta empresa de la Costa del Sol a trabajar contrarreloj durante las últimas semanas en la adaptación de un vehículo que combina movilidad, visibilidad y seguridad.

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Para la compañía, perteneciente al grupo industrial Crimidesa, con sede central en Burgos y delegaciones repartidas por toda España, el encargo supone uno de los hitos más importantes de su trayectoria.

La llamada que nadie esperaba

Todo comenzó hace apenas un mes, cuando Green Mowers recibió una llamada que cambió por completo la rutina de la empresa. "Nos llamaron para plantearnos el proyecto y no lo dudamos ni un segundo. Dijimos que sí desde el primer momento", explica Alberto Ruiz, director comercial de Green Mowers para España y Portugal.

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Aunque reconoce que la responsabilidad impone, la ilusión pudo más desde el primer instante. "Al principio te da un poco de vértigo porque eres consciente de la repercusión que tiene y de la responsabilidad que conlleva, pero también es un honor y un privilegio participar en un encargo de estas características", señala.

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Desde ese momento, el equipo técnico se puso a trabajar en el diseño y adaptación del vehículo siguiendo las especificaciones remitidas por la organización del evento.

Un buggy convertido en vehículo papal

El resultado es un vehículo eléctrico de la marca E-Z-GO, modelo RXV, una plataforma habitualmente utilizada en campos de golf que ha sido completamente transformada para adaptarse a las necesidades del Pontífice.

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A simple vista mantiene la esencia de un buggy, pero las modificaciones realizadas son numerosas. El vehículo es completamente blanco, descapotado y cuenta con una plataforma trasera especialmente diseñada para que el Papa pueda viajar de pie y saludar a los asistentes.

La estructura incorpora barandillas de acero inoxidable, una superficie antideslizante y un respaldo de seguridad pensado para proteger al Pontífice ante cualquier frenazo o movimiento inesperado. "Todo se ha diseñado teniendo la seguridad como prioridad absoluta", explica Ruiz.

Entre las modificaciones realizadas destaca también el refuerzo de la zona delantera mediante perfiles estructurales capaces de soportar el peso adicional de la nueva plataforma. Además, se retiraron elementos como el techo, las barras de protección y el parabrisas para cumplir uno de los requisitos esenciales del proyecto: que el vehículo fuese completamente abierto y ofreciera la máxima visibilidad al público.

Ingeniería para garantizar la estabilidad

Uno de los aspectos que más trabajo ha requerido ha sido el estudio del comportamiento dinámico del vehículo tras las modificaciones.

La incorporación de una plataforma y la posibilidad de que el Papa viaje de pie obligaron a los técnicos a realizar ajustes específicos para garantizar la estabilidad del conjunto.

Para ello, las ruedas fueron lastradas con agua con el objetivo de rebajar el centro de gravedad y mejorar el equilibrio durante la circulación.

"Cada modificación se ha estudiado cuidadosamente para garantizar la estabilidad y la seguridad. Hemos tenido que adaptar elementos estructurales y reforzar determinadas zonas para que el vehículo responda perfectamente en cualquier situación", explica el responsable comercial.

Un escaparate internacional

El vehículo ya está terminado y será entregado este jueves, culminando semanas de intenso trabajo para una empresa acostumbrada a desarrollar soluciones técnicas para campos de golf, instalaciones deportivas y espacios verdes, pero que nunca antes había afrontado un proyecto de semejante repercusión mediática.

La coincidencia del encargo con el 25 aniversario de Green Mowers añade además un componente simbólico a la historia. "Somos un referente en nuestro sector y estamos acostumbrados a realizar proyectos especiales, pero este tiene una repercusión internacional enorme. Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos y de poder demostrar la capacidad que tenemos desde España para desarrollar un vehículo de estas características", afirma Ruiz.

La empresa, que presta servicio en España y Portugal y cuenta con una amplia experiencia en movilidad eléctrica, ve en este proyecto un reconocimiento al trabajo realizado durante un cuarto de siglo.

Mientras el vehículo se prepara para entrar en escena, en las instalaciones de Green Mowers aún cuesta creer que uno de sus trabajos más recientes vaya a ser contemplado por miles de personas y utilizado por una de las figuras más influyentes del planeta.

Un buggy nacido para recorrer campos de golf se convertirá así, durante unos días, en el vehículo oficial del Papa León XIV, llevando el nombre de Estepona y de la industria española hasta uno de los acontecimientos más mediáticos del año.