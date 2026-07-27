Manuel Pimentel Sevilla, 27 JUL 2026 - 14:40h.

El Ayuntamiento de Sevilla está inspeccionando el parque cerrado y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades policiales

Dos familias afectadas tras ingerir sus mascotas las salchichas con trampa mortal: uno de ellos, se ha comido tres clavos

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Nuevo caso de aparición de comida potencialmente mortal para los perros en los parques de Sevilla. Esta vez, ha sido en el Parque de la Rosaleda, en el distrito de San Pablo-Santa Justa, donde alguien ha colocado a propósito salchichas rellenas con clavos y agujas como trampa asesina para los perros.

El Ayuntamiento de la ciudad hispalense ha precintado los parques y jardines del recinto y ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional tras la denuncia de dos familias cuyos perros habían ingerido comida con objetos punzantes.

Dos perros se comen las agujas

Dos perros han resultado heridos tras comerse los cebos y uno de ellos ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente al ingerir tres clavos de forma accidental, según han informado fuentes municipales a Informativos Telecinco.

La familia afectada ya ha puesto la denuncia pertinente y la otra familia lo hará a lo largo del día, mientras el parque continúa cerrado hasta que se termine de inspeccionar y retirar las salchichas depositadas en el lugar.

"Bajo ningún concepto vamos a permitir estas conductas", ha afirmado la delegada del distrito, Angie Moreno, que ha pedido la colaboración ciudadana para intentar esclarecer lo sucedido.

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Así, piden que cualquier persona que haya visto algún movimiento sospechoso o tenga información sobre lo sucedido lo ponga en conocimiento de las autoridades.

Segundo parque cerrado en un mes

Es la segunda vez en menos de un mes que ocurren hechos similares en la ciudad de Sevilla. Hace pocas semanas, el Ayuntamiento ya tuvo que proceder al cierre del parque infantil y canino situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez del barrio de Sevilla Este después de que alguien colocara deliberadamente bombones enveneados y bolsas con matarratas.

Los vecinos han protestado por la crueldad de semejante acción, que puede suponer un delito de maltrato animal castigado con penas de 3 a 15 meses de prisión.

La Policía Nacional ha recordado a los usuarios de parques que vigilen lo que comen sus perros y que llamen al 091 en caso de ver algo extraño.