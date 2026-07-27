El chef Carlos Casillas contactó con World Central Kitchen para activar la ayuda en la zona afectada por el incendio en Ávila

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El chef Carlos Casillas, con estrella Michelin, se ha volcado en ayudar con comida a bomberos, voluntarios, sanitarios y vecinos afectados por el incendio forestal en Ávila. "Encontrarte un plato caliente esperando es de las cosas más reconfortantes entre tanto desastre", ha asegurado el cocinero abulense.

El cocinero más joven de España en conseguir este reconocimiento ha cerrado desde este lunes su restaurante Barro de Ávila para unirse al dispositivo alimentario de World Central Kitchen (WCK), la ONG fundada por José Andrés en la zona que sufre el embate del fuego desde hace varios días.

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El restaurante de Carlos Casillas ya ha repartido cerca de 18.000 comidas en la zona, gracias a la iniciativa surgió al terminar el servicio de comidas en su restaurante, y observó la enorme columna de humo sobre la Sierra de Gredos.

Casillas ha explicado, en declaraciones a EFE, que la iniciativa surgió el pasado jueves, al terminar el servicio de comidas en su restaurante, cuando observó la enorme columna de humo sobre la Sierra de Gredos.

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"En esta provincia, por desgracia, ya tenemos experiencia con los fuegos. En 2021 fue en mi pueblo, Navalacruz, y ahora les ha tocado a los pueblos vecinos", ha recordado el chef, que contactó inmediatamente con World Central Kitchen para poner en marcha el dispositivo.

Tras una jornada de organización, ese mismo jueves lograron servir las primeras 700 cenas destinadas a personas evacuadas y efectivos que combatían las llamas.

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Desde entonces, el operativo no ha dejado de crecer gracias a la incorporación de decenas de voluntarios y a la colaboración de empresas locales, el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila.

Un menú variado para cada día

"Lo importante era que nadie se quedase sin comer. Ya viví en 2021 lo que significa que todo un pueblo salga a apagar un incendio y vuelva sin haber tenido tiempo de cocinar. Encontrarte un plato caliente esperando es de las cosas más reconfortantes entre tanto desastre", ha asegurado.

Para sostener el ritmo de producción, el equipo de su restaurante Barro de Ávila, ha reorganizado completamente su actividad. El local solo abrió el pasado fin de semana durante el servicio de mediodía para mantener ingresos que permitieran seguir comprando alimentos, mientras que desde este lunes permanecerá cerrado durante toda la jornada.

"Esta semana cerramos lunes, martes y miércoles para poder hacer tres turnos de trabajo. Estamos produciendo las 24 horas del día para tener margen con los guisos y poder sacar el mayor número de comidas posible", ha explicado.

El menú cambia diariamente e incluye platos caseros como pasta boloñesa, patatas con costillas, lentejas, lasañas de pollo y ternera, hamburguesas para los niños, ensalada de garbanzos, puré de patata con salchichas, carrilleras o falda de ternera, además de fruta y verduras.

Casillas ha explicado que, incluso en una emergencia, buscan ofrecer una alimentación "lo más casera y reconfortante posible", una filosofía que aprendió en anteriores despliegues con World Central Kitchen, como la acogida de refugiados afganos en la base de Torrejón o el propio incendio de Navalacruz de 2021.

"Un plato de comida es de las cosas que más pueden cambiar el estado de ánimo de una persona. Nosotros vivimos muchas veces en la burbuja de un restaurante gastronómico, pero la gastronomía es mucho más amplia y no puede haber nadie sin un plato de comida. También puede ser una herramienta de esperanza", ha afirmado.

El chef ha destacado además la respuesta de la sociedad abulense, que se ha volcado desde el primer momento con donaciones de alimentos, material y vehículos para el transporte; quienes quieran sumarse al operativo deben inscribirse a través del perfil de Instagram del restaurante.