El ministro de Transportes rinde homenaje así al equipo de rugby de Valladolid que consiguió título liguero en su día con León XIV en la Ciudad Condal

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice pide en Montserrat cultivar el amor en el debate político y en las redes sociales

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El ministro de Transportes, Óscar Puente tiene una costumbre que este miércoles va a repetir ante el papa. El líder socialista, que fue alcalde de Valladolid, siempre se pone la corbata del equipo de rugby, el VRAC Quesos Entrepinares cada vez que gana. Puente ya ha mostrado la prenda homenaje al campeón de la liga y que lucirá ante León XIV en su visita a Barcelona.

Ha contado sobre este reconocimiento que hacía al equipo de Valladolid. "Cada año, siendo alcalde, tenía por costumbre vestir la corbata del equipo de rugby de mi ciudad, cuando ganaba un título", escribe Puente en su cuenta de X y ha anunciado que este miércoles lo hará ante el pontífice: "Hoy en mi jornada con el Papa, vestiré la del VRAC por su título del domingo".

Puente, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también vallisoletana, acompañarán a León XIV en los actos previstos en la Ciudad Condal. El ministro de Transporte lleva puesta su corbata insignia del VRAC en la visita papal a la Abadía de Montserrat en Barcelona y en el encuentro que su santidad mantendrá con las realidades de caridad y asistencia diocesana, en la parroquia de San Agustín en Barcelona.

El VRAC, logró el pasado domingo, 7 de junio, su 14º título de Liga, undécimo en los últimos trece años, tras derrotar en la final en el tiempo añadido al Recoletas Burgos.