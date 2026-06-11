Las vacaciones de muchos españoles, en peligro: "Los precios van a seguir subiendo"

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Alquilar una casa este verano en la costa española será un 6'5% más caro

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La economía aprieta y muchos españoles ven cómo sus ansiadas vacaciones peligran. La inflación y el aumento del coste de vida obligan a miles de familias a reducir gastos, acortar estancias o renunciar a viajar durante las vacaciones de verano, algo a lo que tenemos que sumar la subida de precios en los propios alquileres vacacionales.

El precio medio del alquiler semanal en las principales zonas de costa se sitúa ya en 1.353 euros, un 6,5% más que en 2025. La subida supone pagar, de media, 83 euros más por semana para alojarse cerca del mar durante agosto.

Sandra Maini, asesora inmobiliaria, ha explicado en 'La mirada crítica' cómo esta subida afecta más a los españoles que al turismo de fuera

La evolución muestra que los precios siguen al alza, aunque el ritmo de crecimiento se modera respecto a ejercicios anteriores. La diferencia entre destinos continúa siendo muy marcada y depende de factores como la ubicación, la superficie, la tipología de la vivienda y la cercanía real a la playa.

'La mirada crítica' ha consultado estos datos con Sandra Maini, asesora inmobiliaria, que nos ha explicado cómo esta subida afecta más a los españoles que al turismo de fuera, ya que para muchos de ellos los precios en nuestro país siguen resultándoles baratos.