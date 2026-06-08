Las imágenes de Martínez -Almeida y su mujer bailando y disfrutando de la vigilia del Papa

Compartir







La visita de León XIV a España está congregando a miles de personas en cada acto público del pontífice. En su primera parada en Madrid, muchas son las imágenes para el recuerdo que están quedando, entre las que podemos destacar la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y su mujer, Teresa Urquijo disfrutando de la vigilia celebrada el sábado 6 de junio.

Durante la adoración al Santísimo Sacramento en la vigilia de oración del papa León con los jóvenes en la Plaza de Lima, el grupo de música católica Hakuna interpretó su conocida canción 'Tú, el Único Rey'.

Almeida y Teresa Urquijo disfrutaron del grupo de música católica Hakuna que interpretó su conocida canción 'Tú, el Único Rey'

Todos los presentes se unieron al canto en un ambiente de adoración y el alcalde de Madrid y su mujer no fueron menos. 'La mirada crítica' ha emitido las imágenes de la pareja disfrutando de este momento, cantando y bailando durante toda la canción.

Cientos de personas han aclamaron a León XIV a su paso por la calle Vitruvio, una de las vías madrileñas que el Pontífice ha recorrido en papamóvil de camino hacia la Vigilia de los jóvenes. Los asistentes corearon cánticos como "¡Esta es la juventud del Papa!" y expresaron que tenían "expectativas altas" al respecto, de "pasárselo bien".

León XIV llegaba a la Plaza de Lima a bordo del papamóvil al borde de las 21:00 horas después de interesarse por la labor del centro para personas en exclusión social CEDIA, en el barrio de Lucero, del distrito de Latina.