¿Cuánto dinero se necesita en España para ser feliz?

'La mirada crítica' ha hablado en directo con el doctor en Economía Julián Salcedo

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Cada vez es más complicado llegar a fin de mes en nuestro país y la economía familiar es una de las cosas que más preocupan a los españoles. Pero, ¿cuánto dinero nos hace falta para ser feliz?

Un estudio de la Universidad de Purdue ha encontrado el punto de saturación de ingresos en España. Es decir, cuando un aumento ya no hace la diferencia en términos de satisfacción.

Según un estudio de una universidad de Estados Unidos, en España, el precio medio para ser feliz es de casi 78.000 euros brutos anuales. Más de 3.500 euros netos al mes, al ser una media parece lógico aclarar que, unos necesitarían más y otros menos.

Este sería el salario ideal para alcanzar el máximo nivel de satisfacción económica en nuestro país. La cifra varía según la ciudad y es más alta en lugares con un mayor coste de vida, como Madrid o Barcelona.

Los expertos señalan que el dinero ayuda a reducir preocupaciones y mejora la calidad de vida, pero solo hasta cierto punto.

Pero parece que los españoles no están del todo de acuerdo y, al preguntar por la calle, la mayoría cree que no es lo más importante. Coinciden en que tener dinero es bueno, pero es mejor tener salud y poder disfrutarlo.