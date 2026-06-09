Dormir mal envejece tanto como fumar o comer mal: así nos afecta la falta de sueño

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Nuria Rouque, psicóloga en sueño e insomnio

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El calor ha comenzado a apretar y ya son muchos los lugares de la geografía española en los que cuesta conciliar el sueño debido a las noches tropicales que ya se sufren.

Comenzar el nuevo día con sueño es algo habitual en las jornadas estivales, pero esta falta de descanso repercute a nuestra salud de manera negativa.

En 'La mirada crítica' hemos consultado la psicóloga Nuria Rouque, psicóloga en sueño e insomnio, cómo esta falta de horas de sueño pueden pasarle factura a nuestra salud

Nuria Rouque nos ha confirmado en directo que dormir mal envejece tanto como fumar o comer mal: "Descansar menos de seis horas o hacerlo de manera fraccionada nos hace envejecer pronto, engordar, estamos más nerviosos y nuestras hormonas están alteradas porque no da tiempo a que nuestro sistema se reinicie".

"Cuando dormimos mal tenemos más hambre y nos sentimos menos saciados, por eso tenemos más ganas de picar productos calóricos", nos ha explicado la psicóloga.

Además de tener el móvil retirado, son muy importantes los hábitos que tenemos durante el día para que nuestro cuerpo llegue preparado a la hora de dormir. Vigilar la alimentación o hacer deporte son algunas de las buenas costumbres que nos harán descansar mejor.