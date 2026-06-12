Un abogado explica el abanico de delitos a los que se podría enfrentar Zapatero según su respuesta por las joyas halladas en su caja fuerte

Las joyas de Zapatero: la más valiosa un collar de oro blanco de 18K valorado en 278.000 euros

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El valor de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero dan una nueva vuelta de tuerca. Son casi un centenar de piezas, las incautadas por la Policía valoradas en un total de 1.323.915 euros. Las más caras son dos collares de oro blanco con zafiros y esmeraldas que superan los 220 euros y que rozan el millón de euros, pero ¿Cuál es el origen y cuándo se adquirieron? El abogado Vicente Riaño contesta sobre su horizonte procesal para el equipo de Informativos Telecinco.

"Pues puede ser un delito, varios delitos o ningún delito". Aunque Zapatero afirmaba que las joyas provenían de una herencia familiar o de regalos de algunas monarquías árabes, en caso de que sea herencia tendría que haberlas declarado en el impuesto de sucesiones.

Aunque hay importantes exenciones fiscales, Zapatero tendría que haber cumplido con Hacienda su alta tasación preliminar. En el caso de que fuese un regalo como declaró el entorno de Zapatero, también hay que declararlas, pero esta vez como donación y tributar por ellas. "Si ha dejado de tributar por esas joyas y el valor de esa defraudación es de más de 120.000 euros podría haber un delito fiscal", confirma el abogado.

Las posibles soluciones judiciales ante los delitos de los que le podrían acusar

Pero el abanico de posibles delitos va más allá y Zapatero tendrá que tener muy clara la respuesta que diga ante el juez Calama porque si las ha comprado, tiene que aportar las facturas y los correspondientes comprobantes del pago del IVA. En el caso de que no aporte la documentación de importación, se le podría acusar de contrabando o incluso de un blanqueo de capitales.

Sin embargo, otra solución que podría contemplar la defensa del expresidente es pensar en cuándo se adquirieron esas joyas porque todos estos delitos prescriben a los 35 o 10 años y Zapatero se podría librar de estas acusaciones dentro de toda la trama de Plus Ultra, conocida ya como 'Operación Tíbet'.