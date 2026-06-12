La pieza de mayor valor es un collar de oro blanco de 18K con diamantes, procedente de Zambia, valorado en 278.000 euros

El juez imputa a Zapatero por presunto delito fiscal y contrabando al considerar que el origen de sus joyas "no está justificado"

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El valor de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero dan una nueva vuelta de tuerca. Son casi un centenar de piezas, las incautadas por la Policía valoradas en un total de 1.323.915 euros. Las más caras son dos collares de oro blanco con zafiros y esmeraldas que superan los 220 euros y que rozan el millón de euros.

Son un centenar las joyas encontradas en la caja fuerte que el expresidente del Gobierno tenía en su despacho, de la calle Ferraz, en Madrid. Sin embargo, no todas valen lo mismo: hay mucha baratija, pero solo una docena de ellas suman un millón 233.000 euros. Son piezas de oro blanco con zafiros, rubíes y esmeraldas, provienen de Zambia y de Tailandia.

Según el informe de la tasación de una importante empresa española especializada y en el que se basa el juez, José Luis Calama hace referencia incluso a las piedras incrustadas en cada joya. La pieza de mayor valor es un collar de oro blanco de 18K con diamantes y otros dos esmeraldas naturales, procedente de Zambia y valorado en 278.000 euros.

Le sigue en segundo lugar, en valor otro collar, también de oro blanco con 13 zafiros, de Tailandia, con un precio de 220.000 euros y otro con diamantes y rubíes, tasado en 155.000 euros. Solo estos tres joyas sumarían 650.000 euros.

Pero también hay en el informe de tasación una pulsera de oro blanco con esmeraldas naturales y “diamantes” con un valor estimado de 95.000 euros; otra también de oro blanco con zafiros y un valor de 80.000 euros; y una tercera con rubíes y diamantes, valorada en 72.000 euros. También hay una sortija tipo “cocktail” de oro blanco con una esmeralda, procedente de Zambia de 85.000 euros y una pareja de pendientes largos, también de oro blanco y esmeraldas del mismo origen, valorados en 80.000 euros.

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También hay otras dos sortijas con un valor estimado de 26.500; otra más modesta, de zafiro con diamantes de 12.000 euros; dos pares de pendientes valorados en 70.000 y otros de rubíes de 60.000 euros, así como una pulsera de oro amarillo en un conjunto en el que el juez de la Audiencia Nacional no ha tardado en reaccionar.

La tasación de las joyas incautadas a Zapatero complican su futuro

José Luis Calama, tras recibir este jueves la tasación ha abierto una pieza separada para investigar al José Luis Rodríguez Zapatero por posibles delitos fiscal.

Este nuevo movimiento judicial complica el futuro del expresidente, que pasa de tener una acusación por tráfico de influencias, relacionada con su supuesta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, a enfrentarse a una causa con otros delitos por cuenta de las joyas, que han provocado un nuevo conflicto en la escena política española.