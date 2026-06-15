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La actriz Elisa Mouliaá ha decidido darle plantón por tercera vez al juez Zamarriego en su causa por injurias y calumnias contra Iñigo Errejón.

La actriz asegura que está trabajando en Dubái y que le ofrecerá al magistrado la posibilidad de declarar por videollamada, sí tiene cobertura, ya que dice estar en una zona complicada para las comunicaciones del Mar Rojo.

'Vamos a ver' ha podido hablar con ella y nos ha dado su versión sobre los motivos que no le han permitido acudir a su citación ante el juez.

"Tengo trabajo y que dar de comer a mi hija que es mi prioridad. Mi tienda me la han j..... atacándola, así que aquí estoy luchando por mi vida mientras me persiguen por haber denunciado a un depravado. El mundo al revés", ha arrancado.

La actriz se arriesga a ser detenida: "Pues que detengan a Begoña Gómez también. Mismas garantías para todos. No tengo miedo porque tengo la conciencia tranquila".

Elisa Mouliaá: "Que detengan a Begoña Gómez también"

Además, asegura que su único motivo para no acudir a la citación con el juez ha sido el trabajo y que lo ha justificado: "Lo tengo todo acreditado. Que sufrí asma, broncoespasmos y me mandan un forense a casa que tenía los ojos hinchados. Coge y me dice que si puedo ir a declarar. Violencia pura y dura. Cada día nos parecemos más a una república bananera. Increíble. El contrato lo tengo firmado desde l mes de abril, así que no deberían decirme nada porque lo tengo todo acreditado, pero van a por mí. Estamos todos j...... y desamparados", ha continuado.

"No lo van a conseguir porque vivo en paz por haber denunciado a un acosador que tiene múltiples denuncias previas a la mía", ha sentenciado Mouliaá.