Elisa Mouliaá, directa desde el juzgado: "Me he sentido abandonada por las víctimas. Tengo sospechas de que las habrían pagado"

Elisa Mouliaá ha acudido directa desde el juzgado a 'Vamos a ver' para conceder una entrevista a Patricia Pardo en la que ha hablado de su decisión de mantener su acusación contra Íñigo Errejón. En la conversación le ha confesado a la presentadora que lo más duro de este proceso ha sido perder la amistad de su mejor amiga, a la que ha querido pedir disculpas públicamente por un "comentario horrible" que hizo en redes sociales hace unos días.

La actriz ha comenzado explicando que la relación con su amiga se rompió porque "se posicionó" con Íñigo Errejón: "Ella me traicionó, no se quiso leer las denuncias anónimas, no se quiso leer su carta de dimisión y para ella ser un baboso no es ser un delito, entonces se posicionó y dijo que se me estaba yendo la olla".

"No contenta con eso dio una conversación privada con unos audios cortados con unas partes donde parecía que yo estaba mintiendo", ha añadido Mouliaá, recordando así que su mejor amiga hizo públicos unos audios de una conversación de ambas de WhatsApp en la que Mouilaá le contaba cómo había sido su encuentro con el político.

"He hecho un comentario horrible, aludiendo a que cuando ella vendió mis audios esa misma semana su hija murió, entonces hablé del karma y quiero pedir perdón y disculpas públicas porque fue un comentario desafortunado y horrible que nadie se merece", ha explicado Elisa Mouliaá, que con esas palabras le ha pedido disculpas públicas a la que fue su mejor amiga.