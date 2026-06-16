"A mí me parece que si eres inocente, si no hay nada, es muy difícil necesitar tanto tiempo para prepararte", asegura Belarra

El PSOE espera que Zapatero se defienda de todas las acusaciones y tiene "ganas" de escuchar sus explicaciones al juez

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este martes la estrategia judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de intentar sin éxito retrasar su declaración judicial en relación con las joyas halladas en su despacho y ha afirmado que, "si necesitas mucho tiempo para prepararte para algo, para explicar algo, algo huele muy mal en ese caso".

"A mí me parece que si eres inocente, si no hay nada, es muy difícil necesitar tanto tiempo para prepararte tanto para un procedimiento judicial", ha indicado en una rueda de prensa en el Congreso, antes de insistir en que "algo huele muy mal en ese proceso" y que le parece "demoledor" para el Gobierno.

Belarra ha argumentado que "nada" de lo que se está conociendo ni "ninguna de esas presuntas corrupciones" se podría haber producido "sin el Gobierno de España", "sin que el PSOE tuviera el Gobierno de España" y "sin que esas personas tuvieran acceso al presidente del Gobierno". "Eso es gravísimo, es terrible, porque significa que el propio Gobierno, el propio presidente, tiene su futuro atado a esos casos de corrupción", ha advertido.

"Si dices la verdad, se mantiene todo el tiempo"

Preguntada también por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que comparece este lunes el Senado por sus reuniones con Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', Belarra ha sostenido que "ellos están atrapados en la propia contradicción de sus distintas versiones". "Si dices la verdad, la verdad se mantiene todo el tiempo. Si primero dijeron que nunca se habían reunido con ella y luego resulta que sí porque querían ocultar esa información", ha señalado.

A su juicio, es "evidente" que Leire Díez hablaba en nombre del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que "tenía acceso" al Ejecutivo y a su presidente, por lo que ha considerado "imposible desligar estos casos del Gobierno y de su gestión". "Es algo preocupante está generando "una enorme decepción entre la gente progresista", ha apuntado.

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La líder de Podemos ha asegurado que están "profundamente preocupadas" por todas las nuevas informaciones" y por el reguero de noticias sobre corrupción en el PSOE, una situación que considera "insostenible". En su opinión, el PSOE mantiene "algunas de sus peores prácticas" y "la gente ya no tolera más".

Por último, Belarra ha indicado que para luchar contra la "guerra sucia judicial" en España, lo que hay que hacer es fortalecer los mecanismos del Estado y la democracia, "atreverse" a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "con la mayoría democrática y plurinacional", y no utilizar "las mismas prácticas que han perseguido a Podemos y al independentismo".