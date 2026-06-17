El furor por los cromos del Mundial vacían quioscos y llena plazas

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Completar el álbum puede costar más de 1.500 euros

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Los cromos del 'Mundial 2026' han desatado una auténtica locura y es prácticamente encontrar sobres en ningún Kiosco o papelería de nuestro país.

Esta colección no entiende de edades y son muchos los adultos que tratan de conseguir sus cromos y completar una de las colecciones que más seguidores ha tenido en los últimos años.

"Hace mucho que no pasaba algo así. No duran nada los pocos sobres que recibimos", ha contado a 'La Mirada Crítica' uno de estos kiosqueros.

El álbum reúne 980 cromos y cada sobre contiene siete estampas por 1,5 euros

La situación ha alcanzado tal nivel que la propia 'Panini', titular de la licencia oficial de la colección, ha acabado reconociéndola públicamente. "Ha sido un boom que nos ha sorprendido a todos", admitió este fin de semana su director, Lluís Torrent.

"Nos ha causado muchísimas roturas de stock en los puntos de venta. Hay bastantes quejas, que lamentamos. Pedimos que comprendan que ha habido un exceso de peticiones que nos ha llevado a esta situación", continuaba.