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El autor confeso del homicidio se entregó ante las autoridades todavía con las manos ensangrentadas

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Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Burjassot, Valencia, tras confesar que había asesinado al logopeda de su hijo, al que habría apuñalado mortalmente al creer que había abusado del menor tras haberle sorprendido en la consulta con los pantalones bajados.

El periodista de investigación Alfonso Egea ha dado más datos en 'La mirada crítica'. "Sobre las 18:15 horas, David, un hombre de 24 y padre del niño, se presenta en una Comisaría de Policía ensangrentado y dice "acabo de matar a un educador de mi hijo. La policía se traslada inmediatamente allí y se encuentran con que el logopeda ha sido brutalmente apuñalado", ha explicado.

El padre del menor se habría enfrentado al logopeda exigiéndole ver las cámara

El padre cuenta que mató al logopeda de su hijo tras acudir antes de tiempo a su consulta y ver al niño con el pantalón bajado y sin el pañal. Previamente se habría enfrentado a él exigiéndole ver las cámaras, y tras su negativa, presuntamente, le mató a puñaladas.

Ante lo ocurrido, las autoridades tratan de reconstruir los hechos y esclarecer el homicidio, para lo cual tratan de determinar si, como manifestó el detenido, en lugar de marcharse de la clínica donde dejó al niño con el logopeda hasta la hora acordada para recogerlo, entró nuevamente sin previo aviso, viendo a su hijo semidesnudo e interpretando que estaba siendo víctima de abusos.

En esos momentos, se habría enfrentado con el logopeda, advirtiéndole: "O me enseñas las cámaras o te mato", tras lo cual, ante la respuesta negativa de éste, que negó haber abusado del menor, le acuchilló.