Iones Belarra indica la "difícil legislatura" que se le presenta a Pedro Sánchez

Ione Belarra ha comentado que los socialistas hayan "vuelto a repetir las peores prácticas del bipartidismo"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que el procedimiento judicial que rodea al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero "implica necesariamente" al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su administración, porque "han atado su futuro" al del exlíder socialista imputado en el 'caso Plus Ultra'.

La también candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid ha insistido en una entrevista en que "se le ha puesto muy cuesta arriba esta Legislatura" al jefe del Ejecutivo tras afirmar que "el Gobierno acumula decepción tras decepción".

Belarra avisa de que Sánchez convocará elecciones

"El Gobierno ha hecho el mayor rearme de la historia de este país y ha alentado la especulación con la vivienda, y ahora, encima, nos encontramos con gravísimos casos de corrupción que, por lo menos a mí, sí me preocupan", ha lamentado Belarra.

De este modo, Belarra ha respondido a la declaración que hizo este miércoles 17 de junio Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, como imputado del caso en el que se investiga el rescate con 53 millones de euros que hizo el Gobierno de la aerolínea con capital venezolano Plus Ultra, en 2021.

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Asimismo, ha afeado que los socialistas hayan "vuelto a repetir las peores prácticas del bipartidismo", a pesar del 15M, y ha avisado de que Sánchez convocará elecciones "por cuestiones estrictamente personales y partidistas".