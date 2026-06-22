José Luis Ábalos y Koldo García solo podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, ante la Justicia europea

Sentencia 'caso mascarillas': Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, Koldo a 19 y Aldama se libra de entrar en prisión

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José Luis Ábalos y Koldo García han conocido la condena del Tribunal Supremo desde el interior de la prisión de Soto del Real, donde ambos permanecen ingresados desde su detención. La sentencia, hecha pública este lunes, les impone penas muy superiores a las que algunos medios habían anticipado y recoge íntegramente las solicitudes de la Fiscalía. Hasta ahora, ni ellos ni su entorno han expresado reacción alguna.

La sentencia confirma las peticiones de la Fiscalía

El Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel, con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio, por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020 y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas. Por unanimidad, los siete magistrados que juzgaron el caso han impuesto también 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García, cuyo límite de cumplimiento queda fijado en 15 años.

Ambos han defendido su inocencia desde el inicio del procedimiento. Sin embargo, lo que han recibido hoy es una resolución que confirma punto por punto las penas solicitadas por la Fiscalía. En el caso de Ábalos, la condena duplica ampliamente los 12 años que algunas informaciones habían dado por probables en los días previos.

La sentencia incluye además al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama, que confesó el pago de mordidas. El Supremo le impone 4 años y medio de prisión, pero suspende la ejecución de la pena. Esto significa que no ingresará en la cárcel siempre que no cometa otro delito, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

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En Soto del Real, donde Ábalos y García cumplen prisión preventiva, la noticia ha caído sin declaraciones públicas. Silencio absoluto por parte de ambos y de su entorno más cercano. La ley establece que el tiempo real de cumplimiento no puede superar el triple de la pena más alta impuesta por un solo delito, lo que en este caso fija el horizonte de Ábalos en 16 años y medio y el de García en 15 años.

Las opciones para modificar ese escenario son limitadas. La única vía posible sería un indulto o una eventual revisión por parte del Tribunal Constitucional que redujera las penas. Ninguna de estas posibilidades tendría efectos inmediatos. A corto plazo, el panorama para ambos es continuar cumpliendo condena en el centro penitenciario donde han recibido la sentencia.