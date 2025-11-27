Ábalos y Koldo han recurrido sus procesamientos

Esperanza Buitrago 27 NOV 2025 - 09:15h.

La Fiscalía y las acusaciones populares piden revisar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo

La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico entre 2017 y 2024 y sus justificantes

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, a comparecer para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares han pedido en sus respectivos escritos de acusación revisar las medidas cautelares que tienen vigentes ambos, que son: la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Precisamente, un día antes de esta comparecencia, José Luis Ábalos ha asegurado, aunque sin citar fuentes, que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Arnaldo Otegi en un caserío para preparar la moción de censura contra Mariano Rajoy si se produjo.

Además, esta vistilla se produce poco después de la salida de la cárcel de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, acusado de ser el líder de una trama que amañaba adjudicaciones.