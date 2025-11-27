José Luis Ábalos y Koldo García ante el Tribunal Supremo, en directo: el juez podría enviarles a prisión
La Fiscalía y las acusaciones populares piden revisar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo
La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico entre 2017 y 2024 y sus justificantes
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, a comparecer para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares han pedido en sus respectivos escritos de acusación revisar las medidas cautelares que tienen vigentes ambos, que son: la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Precisamente, un día antes de esta comparecencia, José Luis Ábalos ha asegurado, aunque sin citar fuentes, que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Arnaldo Otegi en un caserío para preparar la moción de censura contra Mariano Rajoy si se produjo.
Además, esta vistilla se produce poco después de la salida de la cárcel de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, acusado de ser el líder de una trama que amañaba adjudicaciones.
Ábalos y Koldo han recurrido sus procesamientos
La defensa de Ábalos presentó un recurso para reclamar al Tribunal Supremo que corrigiese la decisión del magistrado de procesarle porque no ha cobrado comisión alguna por los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes.
Asimismo, la defensa aseguró que el juez basó su decisión en las declaraciones que realizó De Aldama, "sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde".
La defensa de Koldo recurrió también, manifestando que ni participó en la compra de mascarillas ni tuvo relación contractual alguna con Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la presunta trama de corrupción. En este sentido, pidió la "nulidad de las actuaciones" y alegó "indefensión".
Víctor de Aldama llega a la Audiencia para declarar
El empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha llegado a la Audiencia Nacional (AN) para declarar ante el juez Ismael Moreno por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama de corrupción en pandemia por el Gobierno canario que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Tanto Koldo como De Aldama, ya están procesados por el Supremo, junto al exministro José Luis Ábalos, por esa rama de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exasesor 19 años y medio de cárcel y 7 años para Aldama, ya que valora su confesión, mientras que las acusaciones populares que lidera el PP reclaman 30 años para Koldo y lo mismo que el fiscal respecto al empresario.
¿A qué penas se enfrentan Ábalos y su exasesor?
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.
Las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
Cerdán aporta un informe que sostiene que los audios de Koldo están "manipulados"
El juez retrasa la citacion de Koldo García
El magistrado Leopoldo Puente decidió posponer la comparecencia de Koldo García a las 12.30 para que su defensa pueda asistir a la declaración del empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama prevista también para este jueves en la Audiencia Nacional (AN).
José Luis Ábalos carga contra Yolanda Díaz un día antes de su comparecencia
El juez revisa las medidas cautelares
A petición de la Fiscalía y las acusaciones populares, el juez revisa este jueves las medidas cautelares contra Ábalos y Koldo.
Las acusaciones populares, que encabeza el PP, pide el ingreso en prisión preventiva de los dos por la elevada petición de pena de cárcel que ya pesa sobre ellos. El Ministerio Público no ha desvelado que petición concreta hará.
Hasta ahora los dos tienen como medidas cautelares la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la personación cada 15 días en los juzgados.
José Luis Ábalos llega al Supremo
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha llegado al Supremo unos 45 minutos antes de su hora de citación. Ha llegado solo y ha entrado muy rápido, sin hacer declaraciones.
José Luis Ábalos y Koldo García, de nuevo ante el juez
José Luis Ábalos y Koldo García están citados de nuevo este jueves ante el juez del Tribunal Supremo, que instruye el caso koldo por presuntas irregularidades en las compras de mascarillas durante la pandemia a través del ministerio de Transportes, que dirigía el entonces ministro.
Ábalos es el primero en estar citado. A las 10.00 horas de este jueves. Su exasesor debe comparecer a las 12.30h.