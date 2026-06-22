Gabriel Rufián considera que la reducida condena de Aldama es "un mensaje" para el socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez

Sentencia 'caso mascarillas': Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, Koldo a 19 y Aldama se libra de entrar en prisión

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este lunes al presidente Pedro Sánchez que gobernar "es legislar, no resistir", y se ha preguntado "qué contenido" va a tener lo que queda de legislatura". "¿Aguantar para qué?", le reta.

El "mensaje" por la reducida pena a Aldama

Así se ha pronunciado Rufián en un mensaje publicado en la red social 'X' conocer que el Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Rufián considera que la reducida condena de Aldama es "un mensaje" para el socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, y para la exmilitante socialista Leire Díez, ambos imputados en causas judiciales. "Si 'colaboras', te libras. Concretamente, tres años menos por cada programa en Horizonte", ha apostillado.