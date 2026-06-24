El líder del PP le reprochó que "aplaudiera la corrupción" y dijo que su padre, líder sindicalista que presidió el PSE, no se lo perdonaría

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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha llamado "ruin" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este mencionase a su fallecido padre durante la sesión parlamentaria celebrada este miércoles en la Cámara Baja. Durante su turno de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía para dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que afectan al PSOE, Feijóo se dirigió a López para reprocharle su actitud durante el debate.

"Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás", afirmó el líder del PP en referencia a Eduardo López Albizu, histórico sindicalista vizcaíno, expresidente del PSE y diputado socialista durante la primera legislatura democrática.

"Para hablar de mi padre tendría que nacer tres veces"

Visiblemente molesto, López respondió en su siguiente intervención cargando duramente contra Feijóo por haber mencionado a su padre: "Para que yo le acepte a Feijóo que hable de mi padre tendría que nacer tres veces", señaló desde la tribuna. A continuación, explicó que una de esas vidas sería "por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país", otra "por las veces que estuvo encarcelado" y una tercera "por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad".

"Mientras, el fundador de su partido, del que usted se dice heredero orgulloso, formaba parte del gobierno de la dictadura que le torturó, le encarceló, le desterró y que fusilaba a la gente en este país", espetó. El portavoz socialista acusó al líder popular de contribuir a la "decadencia" y la "degradación" de la política española y volvió a mostrar su enfado durante la sesión.

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"Tápese un poco y deje de ser tan ruin", le reprochó. Además, sostuvo que Feijóo "recurre al insulto" porque carece de argumentos para responder desde la tribuna y aseguró que liderar una alternativa de gobierno "le queda grande". Las palabras de Feijóo también provocaron la reacción del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que criticó la intervención del líder popular y le acusó de tener una "tendencia a la vileza".

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"¿Qué es eso de mentar al padre de Patxi López?", preguntó desde su escaño. Rufián también hizo referencia a otro momento del debate, cuando Feijóo recomendó a Sánchez acudir al psicólogo por la supuesta "obsesión" que, según él, tiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Qué es eso de enviar a la gente al psicólogo?", cuestionó el portavoz republicano, quien consideró que este tipo de intervenciones alejan a Feijóo de la posibilidad de convertirse en presidente del Gobierno.