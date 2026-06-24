El comisario Andrés Gómez Gordo ha señalado que "Luis Bárcenas era el delincuente número uno y estaban intentando captar a su conductor"

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El comisario Andrés Gómez Gordo ha relatado que fue él quien presentó al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a Sergio Ríos, que por entonces era chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, durante su declaración este miércoles en el juicio de la 'Operación Kitchen', al tiempo que ha reconocido pagos a él.

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Los pagos fueron por orden del DAO

Lo ha dicho en su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

El comisario ha asegurado que fue Villarejo quien le pidió que le presentara a Ríos --ambos acusados en el juicio-- y que juntos se reunieron con el chófer en un descampado.

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Gómez Gordo ha indicado que, una vez allí, él se alejó mientras Villarejo hablaba con Ríos, a quien "todo el mundo le llamaba el 'coci'", y tras ello, el comisario jubilado le pidió que no perdiera el contacto con el chófer.

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El comisario, para quien la Fiscalía reclama 15 años de prisión, ha negado que le informaran para qué eran esas reuniones, pero ha señalado que "Luis Bárcenas era el delincuente número uno y estaban intentando captar a su conductor". "No hay que ser muy lumbreras para saber" eso, ha apostillado.

Por otro lado, el comisario ha reconocido que pagó a Sergio Ríos "por orden" del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional en ese momento, Eugenio Pino.

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Gómez Gordo ha apuntado que ese era "el momento álgido de la guerra de comisarios", refiriéndose a "la lucha entre Marcelino --Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos-- y Villarejo".

"Entendí que era por eso. No le pedí ninguna explicación y reconocí en instrucción que le había pagado por orden del DAO", ha precisado.

Preguntado por su abogada sobre la dinámica de los pagos, Gómez Gordo ha señalado que habló con Felipe Lacasa, secretario del DAO en aquel momento, y este le preguntó "quién es este chaval", en referencia a Ríos.

"Yo creo que metí la pata, porque yo creo que llevaba 22 meses pagándole Villarejo y Felipe Lacasa no lo sabía", ha manifestado, a lo que el entonces secretario del DAO le explicó que el comisario jubilado "adelanta el dinero y después trae el recibo" para que le sea abonado.

Gómez Gordo le respondió que no iba a "adelantar el dinero", por lo que, según su versión, su objetivo era "firmar un recibí y después entregar" el del conductor.

Él no tenía "ningún tipo de ascendencia"

Asimismo, el comisario ha negado haber realizado ninguna gestión para favorecer el proceso de selección de Sergio Ríos en su acceso a la Policía: "Absolutamente ninguna".

"Además, yo al año siguiente me presenté para comisario y me suspendieron y no aprobé hasta un año después. Si hubiera tenido algún tipo de posibilidad, hubiera aprobado yo para comisario", ha razonado.

Y ha añadido que él no tenía "ningún tipo de ascendencia para lograr eso" y que, además, desconocía "que eso se pudiera conseguir". De la misma manera, ha negado que supiera con antelación el resultado de las pruebas.

"Lo único que he hecho ha sido presentar al conductor porque me lo han ordenado, subir la nota al GATI --Grupo de Análisis y Tratamientos de Información-- porque me la han ordenado y hacer los pagos porque me lo han ordenado", ha concluido.