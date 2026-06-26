Afirman que dan el paso para "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo" de Yolanda Díaz

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio. De esta forma, confirman oficialmente su candidatura conjunta, que estaba ganando fuerza en los último días en el seno de la organización.

La idea de ambas es construir una candidatura de unidad entre los diferentes sectores para superar la situación de la formación y, hasta el momento, es la única candidatura que se ha presentado para la asamblea extraordinaria, que renovará la dirección en un intento de superar la crisis interna agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Lara Hernández.

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Sumar y los plazos para renovar la dirección del partido

Dicha dimisión se produjo entre duros señalamientos a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, mediante una carta a los miembros de la dirección que desvelaba que sobre ésta pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores. Al respecto, el entorno de Hernández de momento no ha desvelado si optará a la reelección o dará un paso a un lado.

El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio, aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio. Por el momento, la voluntad parece ser la de acordar una lista única, pero se espera a lo que resulte de estos plazos.

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La candidatura conjunta de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez

Según han explicado en un comunicado las dos dirigentes, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, dan este paso para ser las próximas co-coordinadora de Movimiento Sumar para "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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En la misma línea, también han desgranado que quieren ayudar a construir un frente de izquierda con otros compañeros de organizaciones distintas para "garantizar" que España "sigue caminando con paso firme para ganar derechos".

Además, la portavoz parlamentaria y la secretaria de Estado han prometido que pondrán todos los "esfuerzos" para que Movimiento Sumar se conviertan en una "organización sólida y fuerte en todo el país". "Este pequeño paso que damos hoy es el inicio de un camino que solo tendrá sentido si lo recorremos todas juntas", han desgranado.