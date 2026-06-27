Sánchez asegura ante el Comité Federal que el PSOE no se ha financiado ilegalmente

Sánchez dice que han sufrido "un caso de corrupción" que afecta a la "antigua Secretaría de Organización"

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado en la reunión del Comité Federal que su partido no se ha financiado ilegalmente y defiende las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año.

Sánchez dice que han sufrido "un caso de corrupción" que afecta a la "antigua Secretaría de Organización" liderada primero por José Luis Ábalos y después por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

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"Nuestra organización no se ha financiado irregularmente"

Sin nombrarles, Sánchez ha tratado de encapsular el caso a "personas concretas" que, lamenta, se aprovecharon de sus posiciones de responsabilidad para obtener "beneficios personales". En ese sentido ha reiterado que desconocía esas prácticas porque de haberlas conocido jamás las hubiera tolerado.

"Y con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros que nuestra organización no se ha financiado irregularmente, como se hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia y expulsamos a los implicados", ha reivindicado Sánchez.

En la misma línea ha reivindicado el paquete de medidas internas que ha aplicado desde hace un año, la renovación de la dirección del partido, y la colaboración con la Justicia facilitando información para la investigación de los casos de corrupción.

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