El pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el apoyo de Junts y Vox, una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a dimitir por la corrupción.

“Esa votación tiene efecto político cero” ha dicho Bolaños.

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El Congreso ha aprobado este jueves, con el voto a favor de Junts, la moción del PP en la que reclama la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le insta, en caso de negarse, a que se someta a una cuestión de confianza, dada la situación creada por los escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE, que ya se han traducido en una condena a 24 años de cárcel al exministro de Transporte José Luis Ábalos.

PP, Vox y el partido de Carles Puigdemont han dado su apoyo a la moción, con lo que esta ha salido adelante con 177 votos a favor, 171 en contra y una abstención.

Después de la negativa de PSOE y Sumar a permitir una votación en el Pleno del Congreso sobre la exigencia de adelantar las elecciones generales, el texto que finalmente se ha sometido a consideración de sus señorías se ha votado separadamente por puntos.

Por un lado, se ha aprobado, con apoyo de PP, Vox, Junts y UPN, instar a Sánchez "a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa". Son exactamente los mismos términos de la iniciativa registrada por Junts en febrero del año pasado que sí pasó el filtro del órgano de gobierno del Congreso.

En otro punto, y con los mismos votos a favor, se ha acordado que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión".

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Y se ha aprobado un tercer punto con el que el PP aprovechó para censurar la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara de impedir la votación en el Pleno de las dos enmiendas presentadas hace una semana por el PP y Junts a una moción de los 'populares' a la que ambos pretendían añadir una exigencia de convocatoria de elecciones.

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En concreto, y gracias a la abstención de Junts y Podemos, el Congreso proclama "su libertad para ejercer sus funciones constitucionales legislativa, de control al Gobierno y de orientación política sin más censuras que la aplicación rigurosa y no arbitraria del ordenamiento constitucional" y, en consecuencia, repruebe "la voluntad de veto, tanto por parte del Gobierno como por parte de determinados grupos políticos del debate de determinadas iniciativas o enmiendas".

Lo que vetó la Mesa del Congreso, por lo que no se ha votado este jueves, fue la pretensión del PP de que el Congreso manifestase "su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales", y reclamase la "inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones. PSOE y Sumar alegan que convocar elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo que no puede ser objeto de votación en el Legislativo.

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El PP ha rechazado la propuesta lanzada por Junts en el Congreso para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se “aparte” y deje paso a otro candidato a la presidencia, sin convocar elecciones. Según la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, no es más que “una patada hacia delante” para no “afrontar la realidad” de los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado en el Congreso que no le da ninguna importancia al voto conjunto del PP y Junts para instar a que Sánchez presente una moción de confianza. “Esa votación tiene efecto político cero” ha dicho Bolaños. El ministro insiste en que lo importante es que se han aprobado varias leyes este jueves, todas las que llevaba el Gobierno, y esta moción es solo algo simbólico sin consecuencias políticas reales pese a los gritos de “dimisión” del PP.