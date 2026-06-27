En Venezuela se estima que hay más de 50.000 personas desaparecidas

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Las redes sociales se han convertido en un apoyo fundamental para ayudar en la crisis de Venezuela como, por ejemplo, una página web de desaparecidos. En ella, ya se han hecho 67.000 contactos que buscan a familiares. Para facilitar su búsqueda, incluyen fotos y especifican dónde se les vio por última vez.

En Venezuela se estima que hay más de 50.000 personas desaparecidas aunque ya han localizado a 12.000. Todavía es difícil establecer comunicación con las zonas afectadas por los terremotos y la angustia por contactar con los seres queridos aumenta por momentos.

Lorena y su hijo de tres años, entre los desaparecidos por los terremotos

Dos de las personas que siguen sin ser localizadas son: Lorena Priscila Ascanio González, de 33 años, y su pequeño hijo de tres años, Luciano. Ellos vivían en el cuarto piso del edificio Punta Piedra, ubicado en la parroquia de Macuto, estado de La Guaira.

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La última vez que se comunicó con su familia fue instantes después de los dos sismos. En un breve mensaje grupal les dijo: “Sí, estamos, sí, sentimos, está pasando".

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Su primo Jhonny Alejandro, residente en Chile, ha comenzado a subir fichas de búsqueda en redes sociales y a hablar con amigos y familiares para intentar localizarlos. “El mismo día del sismo logramos contactarlos y desde ahí nada. De hecho, hasta ahora ella vivía en el piso cuatro”, explicó en entrevista con 'N+ Univisión'. Como él, miles de familias cuentan su desesperación en redes sociales ante la imposibilidad de acercarse a las zonas afectadas o de establecer comunicación con ellos.