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Un avión medicalizado del Ejército del Aire traslada a España a 20 niños enfermos de Gaza

Aeronave del Ejército del Aire español
Aeronave del Ejército del Aire español. Europa Press
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Un avión medicalizado del Ejército del Aire español ha despegado sobre las dos de la tarde de este lunes desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) rumbo a Jordania con la misión de trasladar a España a veinte niños enfermos de Gaza junto a sus familiares. Se trata de un A330 del Ejército del Aire preparado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), informa el Ministerio de Defensa.

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La jefa de la UMAER, la coronel Pilar Salvador, ha explicado antes del despegue que "el objetivo fundamental es intentar ofrecer a estos 20 niños un tratamiento que en su país no pueden conseguir y el resto hasta 102 personas son familiares que les acompañan".

"Vamos tres médicos, dos enfermeros y diez técnicos sanitarios, entre los que hay especialistas en urgencias y emergencias, intensivistas pediátricos y en enfermos críticos y otros efectivos que hacen que este avión se convierta en un hospital a 35.000 pies de altura", ha añadido la coronel.

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Ha indicado que en primer lugar evaluarán cómo están los pacientes para ver los que necesitan camillas y si algunos deben ir en los cinco puestos UCI del avión, donde estarán monitorizados y preparados para poder intervenir sobre ellos en cualquier momento.

Pilar Salvador ha dicho que la misión es posible gracias a "este magnífico avión del Ala 45 cuyos integrantes son nuestros magos del aire", que son incluso capaces de adaptar el vuelo a patologías relacionadas con el intercambio de presiones.

"Y como vamos a un sitio complicado llevamos seguridad tanto en tierra como para el control de pasaportes y equipaje y el escuadrón de despliegue aéreo, formando todos un equipo que hace que estas misiones sean realmente maravillosas", ha comentado la jefa de la UMAER

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