Zapatero pide al juez que la UDEF excluya su vida privada de la investigación

La defensa pide al juez que ordene a la UDEF que "limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto

El juez del 'caso Plus Ultra' ofrece a Hacienda personarse como "potencial perjudicada" por las joyas de Zapatero

Compartir







MadridLa defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que "limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto de 18 de mayo, puesto que su vida "no puede ser sometida al escrutinio y conveniencia" de la unidad policial.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado del expresidente pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que adopte medidas "para evitar la difusión indiscriminada de datos personales" del exdirigente tras el último informe policial, fechado el pasado 22 de junio, que contenía las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero.

PUEDE INTERESARTE Los nombres en el chat entre Zapatero y su secretaria Gertrudis

Solicita al juez que ordene a la policía judicial que "limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos"

Según la defensa, "por el hecho de ser investigado, un ciudadano no pierde sus derechos ni los poderes públicos, que están ordenados a la protección de las personas, asumen facultades para, sin coto ni límite, allanar su intimidad y su vida privada, eliminar su derecho al secreto de las comunicaciones y arrasar con su derecho a la protección de datos personales".

"Exactamente eso ha ocurrido con Rodríguez Zapatero", asegura el letrado, que señala que los medios disponen no solo del último informe de la (UDEF) sino también de todos los anexos, es decir de "la totalidad de las agendas y de comunicaciones personales (a través de WhatsApp) que contienen datos, noticias y actividad estrictamente personal y de todo punto ajena a la causa".

PUEDE INTERESARTE El momento más tenso entre Calama y Zapatero

Es por ello que solicita al juez que ordene a la policía judicial que "limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo, "con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida" de su representado o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional del expresidente del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La vida de Rodríguez Zapatero -prosigue- no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos concretos hechos".

En particular solicita devolver a la UDEF el último informe que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La defensa pide la devolución al tratarse "de hechos ajenos a los aquí investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada".