El cáncer se consolida como la principal causa de muerte en España: el tumor que más creció en 2025

Los tumores causaron un 26,4 % del total de fallecimientos en 2025

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En España se registraron 441.270 defunciones en 2025, un ligero aumento respecto al año anterior (433.527 en 2024), de los cuales 222.711 fueron hombres y 218.559 mujeres.

El 95,7% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,3% por causas externas. La principal causa de muerte natural ha sido el cáncer, que se repite por tercer año consecutivo como principal causa de muerte en España con un 26,4 % del total de defunciones.

Le siguen las provocadas por enfermedades cardiovasculares y las infecciones respiratorias, que fueron las que más se incrementaron el año pasado, un 9%.

Tumores, enfermedades cardiovasculares y respiratorias

Según los resultados provisionales de la estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada este lunes por el INE, los tumores causaron un 26,4 % del total de fallecimientos en 2025, siendo los de pulmón y de colon los más letales, con 23.479 y 10.610, respectivamente (un 0,9 % y 1,5 % más que un año antes), aunque fue el de mama, con 6.839, el que más creció (2,7 %).

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Por su parte, las enfermedades del sistema circulatorio provocaron una de cada cuatro defunciones; las isquémicas del corazón fueron las más frecuentes, con 26.711 personas fallecidas (1,8 % menos que en 2024), por delante de las cerebrovasculares, que también bajan un 2,4 % hasta las 22.341.

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En tercer lugar, se situaron las enfermedades respiratorias, que subieron un 9 %, sobre todo la neumonía (8,5 %), la que más aumentó en 2025 junto con la insuficiencia renal (5,1 %).

Causas de muerte no natural

En cuanto a las causas de muerte por motivos no naturales, las caídas accidentales, los ahogamientos y suicidios ocupan los primeros puestos.

En total hubo en 2025, 19.042 fallecimientos por causas externas, 691 más que en el año anterior (3,8%), de los cuales 11.992 fueron hombres (un 3,3% más) y 7.050 mujeres (un 4,5% más).

La primera causa de muerte externa por tercer año consecutivo fueron las caídas accidentales, con 4.814 fallecidos (un 8,2% más).

La segunda fue el ahogamiento, sumersión y sofocación con 3.899, (un 6,7% más que en 2024) y la tercera, los suicidios con 3.808, que disminuyen por tercer año consecutivo según los datos provisionales (los oficiales no se sabrán hasta finales de año). En cuanto al número de fallecidos por accidentes de tráfico, este disminuyó un 4,3%.

Por sexo, las causas de muerte externa más frecuentes entre los hombres fueron los suicidios (2.784 fallecidos) y las caídas accidentales (2.590). En las mujeres lo fueron las caídas accidentales (2.224 fallecidas) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.805).