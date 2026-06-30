El ministro del Interior defiende a la directora de la Guardia Civil y niega irregularidades relacionadas con Leire Díez

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no le ha ofrecido versiones contradictorias sobre sus encuentros con Leire Díez. Además, ha afirmado que él nunca ha conocido personalmente a Díez ni ha mantenido ningún tipo de comunicación con ella.

Marlaska ha realizado estas declaraciones durante su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, a petición de la senadora de UPN, María Caballero.

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"Nadie del Ministerio ha actuado de forma inadecuada"

El ministro ha recordado que, al igual que ya hizo en su comparecencia del 24 de octubre de 2024, mantiene su convencimiento de que ningún responsable dependiente del Ministerio del Interior ha actuado de manera irregular.

En esta ocasión, ha extendido esa defensa a la presunta trama relacionada con Leire Díez, quien supuestamente trataba de desacreditar a cargos judiciales y policiales. Durante su intervención, Marlaska ha explicado que Mercedes González le informó de un encuentro con Leire Díez, aunque ha reconocido que no recuerda si le mencionó expresamente su nombre o si simplemente habló de "una persona del Partido Socialista" interesada en la rehabilitación del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo.

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Asimismo, ha señalado que, según la propia directora de la Guardia Civil, también se produjeron dos reuniones anteriores en las que no se abordó ningún asunto relacionado con el ejercicio de su cargo.

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Respaldo a Mercedes González y continuidad en el cargo

En respuesta a las preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, Marlaska ha reiterado que continuará al frente del Ministerio del Interior mientras mantenga la confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha rechazado las críticas sobre supuestos cambios en su relato al afirmar: "He dado una versión, no cinco". El ministro también ha explicado que conoció la existencia de esta supuesta trama cuando la directora de la Guardia Civil le informó de que el director adjunto operativo (DAO) había recibido una nota de la Jefatura de Información en la que se hacía referencia a un posible grupo de personas del que formaría parte Leire Díez.

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Para concluir, Marlaska ha reiterado su respaldo a Mercedes González, asegurando que "no tengo ninguna duda sobre la probidad o buen hacer de la directora de la Guardia Civil" y que no existe "ni un indicio" en su contra, sino "todo lo contrario, todo el apoyo que está prestando".