El Ministerio ha desplegado seis aeronaves y una brigada BRIF para apoyar las labores de extinción

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reforzado este martes el dispositivo de extinción de los incendios forestales declarados en Barbate (Cádiz) y Leciñena (Zaragoza). En total, el operativo estatal cuenta con seis aeronaves y una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que colaboran con los medios desplegados por las comunidades autónomas para contener la evolución de ambos fuegos.

Medios aéreos y terrestres desplegados

En el incendio de Barbate, el Ministerio ha movilizado un helicóptero MIKE, que participa en las labores de descarga de agua y apoyo a los equipos que trabajan sobre el terreno.

Por su parte, el incendio de Leciñena concentra el mayor despliegue de recursos estatales. Allí operan tres aviones anfibios ALFA, un avión anfibio FOCA, un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada de las BRIF, especializada en la extinción de grandes incendios forestales y en actuaciones en zonas de difícil acceso.

Los medios del MITECO trabajan de forma coordinada con los servicios autonómicos de extinción para intentar estabilizar ambos incendios y evitar que las llamas sigan avanzando. El uso combinado de recursos aéreos y terrestres permite actuar tanto en las tareas de descarga de agua como en la apertura de líneas de defensa y la protección de las zonas más sensibles.

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El Ministerio mantiene un seguimiento constante de la evolución de ambos incendios y adapta el despliegue de medios en función de las necesidades operativas y de las condiciones meteorológicas.