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España

Seis aviones y una brigada de Transición Ecológica apoyan la extinción de fuegos en Barbate, en Cádiz y Leciñena, en Zaragoza

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Medios aéreos del MITECO colaboran en la extinción de los incendios de Barbate y Leciñena. Europa Press
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reforzado este martes el dispositivo de extinción de los incendios forestales declarados en Barbate (Cádiz) y Leciñena (Zaragoza). En total, el operativo estatal cuenta con seis aeronaves y una Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), que colaboran con los medios desplegados por las comunidades autónomas para contener la evolución de ambos fuegos.

Medios aéreos y terrestres desplegados

En el incendio de Barbate, el Ministerio ha movilizado un helicóptero MIKE, que participa en las labores de descarga de agua y apoyo a los equipos que trabajan sobre el terreno.

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Por su parte, el incendio de Leciñena concentra el mayor despliegue de recursos estatales. Allí operan tres aviones anfibios ALFA, un avión anfibio FOCA, un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada de las BRIF, especializada en la extinción de grandes incendios forestales y en actuaciones en zonas de difícil acceso.

Los medios del MITECO trabajan de forma coordinada con los servicios autonómicos de extinción para intentar estabilizar ambos incendios y evitar que las llamas sigan avanzando. El uso combinado de recursos aéreos y terrestres permite actuar tanto en las tareas de descarga de agua como en la apertura de líneas de defensa y la protección de las zonas más sensibles.

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El Ministerio mantiene un seguimiento constante de la evolución de ambos incendios y adapta el despliegue de medios en función de las necesidades operativas y de las condiciones meteorológicas.

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