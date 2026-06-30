El libro 'La caída' de Santos Cerdán, estará disponible en la plataforma Amazon a partir de este 30 de junio

El modus operandi de Santos Cerdán en la trama y el comienzo de todo, según la UCO

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El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha publicado un libro en el que reflexiona sobre el "poder del relato" y las consecuencias del "juicio político" tras su implicación en el 'caso Koldo' y también en la presunta trama del 'caso Leire Díez'.

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En Amazon a partir del 30 de junio

El libro lleva por título 'La caída: Poder, relato y destrucción en la era del juicio político' y estará disponible en la plataforma Amazon a partir de este 30 de junio. En él, el ex secretario general del PSOE se muestra como una víctima del sistema.

Se define como “el arquitecto de las mayorías imposibles”, y por eso el origen de su caída lo sitúa en la reunión que mantuvo en Bruselas con Carles Puigdemont para pactar la investidura de Pedro Sánchez.

Según escribe, aquel encuentro marcó un punto de inflexión: “A partir de ese momento dejé de ser una figura desconocida para la opinión pública y eso cambió todo, porque cuando pasas a ser visible también pasas a ser objeto de atención, de análisis y, en muchos casos, de crítica”.

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El ex secretario de Organización del PSOE evita entrar en los detalles sobre su presunta corrupción y sobre los indicios recogidos en diversos autos judiciales que le afectan directamente. Prefiere centrarse en cómo vivió el deterioro de su situación política: “Empiezas a percibir algo distinto, miradas que cambian, conversaciones que se vuelven más medidas, silencios donde antes había naturalidad”.

En ese clima llegó el día en que se conoció el informe de la UCO, una escena que él mismo recuerda leyendo desde su escaño, en una imagen que ha marcado la legislatura. Cerdán asegura no reconocerse en las acusaciones ni en las conversaciones con Koldo García, a quien no menciona en el libro. Y describe el momento en que, en cuestión de horas, se quedó sin apoyos: “Sin cobertura legal, sin respaldo político, sin recursos, abandonado y vapuleado, me encontré solo”.

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En las páginas de 'La caída' no aparece ninguna referencia a Leire Díez. Sí incluye una mención breve a José Luis Ábalos, antes de presentarse como una víctima del sistema.

"Juicio mediático"

En definitiva, se trata de un libro en el que narra en primera persona su experiencia y reflexiona sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales de lo que considera un "juicio mediático", según ha señalado el entorno del exdirigente socialista.

En su libro, Cerdán ofrece su versión de los hechos y analiza "cómo la construcción del relato público puede condicionar la percepción social antes incluso de que exista una resolución judicial".

En este sentido, reivindica la importancia de la presunción de inocencia como principio esencial de cualquier Estado democrático y plantea una reflexión sobre la relación entre política, medios de comunicación y opinión pública.

El exdirigente y exdiputado del PSOE invita al lector a reflexionar sobre el "equilibrio" entre el derecho a la información, la rendición de cuentas de los responsables públicos y el respeto a las garantías jurídicas que sustentan el Estado de derecho.

Cerdán fue detenido y estuvo más de cuatro meses en prisión provisional por su "papel principal" en la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que se investiga en el 'caso Koldo'. También está imputado en otra causa, la de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que indaga en una presunta trama para obstruir casos judiciales.