El cofundador de Podemos niega las acusaciones de acoso y denuncia irregularidades en el expediente disciplinario

Juan Carlos Monedero, suspendido de sus funciones durante un año como profesor en la Universidad Complutense

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El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha negado este martes el presunto acoso a una alumna y ha recurrido ante la justicia la suspensión de un año de sus funciones impuesta por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras la apertura de un expediente disciplinario.

En un comunicado difundido por el propio Monedero en sus redes sociales, su defensa sostiene que "las expresiones y conductas denunciadas por las que ha sido sancionado nunca han existido".

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Monedero ha anunciado que ha llevado el expediente disciplinario ante los tribunales al considerar que el procedimiento seguido por la universidad "ha estado plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procedimentales".

El expediente se inició después de que una denuncia activara el protocolo interno contra el acoso de la Universidad Complutense, proceso que finalmente derivó en la sanción de un año de suspensión de funciones.

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Señala el origen de la denuncia

En el comunicado, Monedero asegura que la denuncia que dio origen al expediente fue presentada el mismo día de la toma de posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por una militante y dirigente local del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a la que vincula con la asociación Libertad sin Ira.

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Según su versión, esta asociación llevaba meses solicitando su expulsión de la universidad debido a las conferencias que impartía en Venezuela.

Asimismo, afirma que durante la tramitación del expediente se intentó implicar a otro profesor fundador de Podemos, en una referencia velada a Pablo Iglesias, aunque sin citarlo expresamente. "Estaba clara la intención", sostiene.

Monedero también recuerda que, de forma paralela, un vicerrector de la Universidad Complutense presentó otra denuncia que dio lugar a un segundo expediente disciplinario. En este caso, se le acusaba de haber incumplido gravemente sus obligaciones docentes por sus viajes a Venezuela y otros países para realizar labores de consultoría, pese a contar, según afirma, con la compatibilidad reconocida para desarrollar esa actividad.

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Durante ese procedimiento también se le atribuyó un presunto delito de falsedad en documento público, una acusación que finalmente no prosperó por falta de pruebas. El expediente concluyó con una amonestación, en lugar de una sanción más grave.