PP y Vox exigen la dimisión de Mercedes González tras reconocer sus reuniones con Leire Díez

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La comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior del Senado no ha servido para rebajar la tensión política en torno al denominado caso Leire. Tras escuchar sus explicaciones sobre las reuniones mantenidas con la exmilitante socialista Leire Díez, tanto el PP como Vox han reclamado su dimisión al considerar que mintió cuando negó inicialmente esos encuentros.

Aunque González reconoció este martes haber mantenido varios contactos con Díez, insistió en que en ninguno de ellos se abordaron cuestiones relacionadas con una supuesta trama para interferir en investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE.

El PP acusa a Mercedes González de mantener "el embuste"

El senador popular Luis Santamaría se mostró muy crítico con las explicaciones ofrecidas por la directora general y aseguró que esperaba que presentara su dimisión tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), en los que se alude a tres reuniones con Leire Díez.

A juicio del dirigente del PP, Mercedes González continúa "enrocada en el embuste", y lamentó que haya optado por continuar en el cargo. "No esperábamos una patada y a seguir", afirmó durante su intervención.

Asimismo, Santamaría exigió explicaciones sobre las razones por las que negó inicialmente esos encuentros y preguntó quién le pidió que recibiera a la exmilitante socialista y ante quién dio cuenta de esas reuniones. En la misma línea se pronunció la senadora de Vox, Paloma Gómez, quien reprochó a la directora general haber faltado a la verdad y aseguró que su actuación la ha vinculado con las denominadas "cloacas del PSOE".

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La parlamentaria consideró además que resulta "inadmisible" que se haya perjudicado la imagen de una institución como la Guardia Civil, motivo por el que reclamó la dimisión de Mercedes González.

Izquierda Confederal reclama más transparencia

Por su parte, la senadora de Izquierda Confederal, Carla Delgado, reclamó explicaciones más concretas y defendió la necesidad de aclarar todas las circunstancias relacionadas con este asunto.

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"Necesitamos transparencia", señaló, antes de cargar también contra las "apestosas cloacas" del PP.

Delgado consideró que el hecho de haber negado inicialmente las reuniones y reconocerlas posteriormente ha contribuido a incrementar las sospechas. Aun así, quiso destacar el "buen trabajo" desempeñado por Mercedes González al frente del Instituto Armado. Frente a las críticas de la oposición, el senador socialista José Manuel Franco salió en defensa de la directora general y destacó su trayectoria al frente de la Guardia Civil.

Durante su intervención, puso en valor la "honradez, profesionalidad, rigor y trayectoria intachable" de Mercedes González, rechazando así las acusaciones formuladas por PP y Vox y respaldando su continuidad al frente del cuerpo.