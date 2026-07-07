Zapatero pide al juez y a Hacienda que suspendan la investigación tributaria sobre él y su esposa

El expresidente del Gobierno solicita al juez del caso Plus Ultra y a la Agencia Tributaria que paralicen la inspección fiscal abierta sobre él

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, y a la Agencia Tributaria (AEAT) que suspendan la investigación fiscal abierta sobre él, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus hijas.

La petición se produce después de que la Agencia Tributaria comunicara al magistrado que había iniciado una investigación sobre las obligaciones tributarias de la familia entre los años 2021 y 2024.

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Solicita al juez que paralice la investigación

En uno de los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, Zapatero pide al juez instructor que ordene la paralización de las actuaciones de comprobación e investigación iniciadas por la Agencia Tributaria.

Según sostiene, dichas actuaciones no deberían continuar mientras se resuelve el procedimiento judicial en marcha. En un segundo escrito, el expresidente solicita a la Agencia Tributaria que declare la nulidad de las comunicaciones de inicio de las actuaciones inspectoras o, al menos, de los requerimientos de documentación y del consentimiento bancario solicitado.

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En sus alegaciones, el expresidente afirma que la Agencia Tributaria es consciente de que la inspección no debería haberse iniciado: "La AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente, ya que ella misma sabe que procede suspender inmediatamente el mismo hasta tanto se resuelva el asunto por la jurisdicción penal", sostiene en el escrito.