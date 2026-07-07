El gobierno responde al juez que Begoña Gómez “no tiene posibilidad ni tiene intención de fugarse”

Iñigo Yarza 07 JUL 2026 - 15:56h.

Los dos motivos por los que el juez ha permitido el viaje de Begoña Gómez a Londres, pero no a Ankara, Turquía

El juez que sustituye a Peinado deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN y permite su viaje a Londres

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Malestar en Moncloa por la última decisión del juez sobre el caso Begoña Gómez. El sustituto de Juan Carlos Peinado, ha autorizado que Begoña Gómez viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija mayor, pero ha rechazado que acompañe al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN en Ankara. La decisión se apoya en dos argumentos que, según el magistrado, justifican un tratamiento distinto para cada desplazamiento.

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Cooperación judicial

El primero de ellos es la naturaleza del viaje. El magistrado considera que el desplazamiento a Reino Unido responde a un motivo estrictamente familiar como es la ceremonia de graduación de su hija. En cambio, el viaje a Turquía tendría un carácter institucional vinculado a la cumbre de la OTAN, un evento en el que, según el juez, Begoña Gómez no desempeña ningún papel activo. Su presencia, sostiene, se limitaría a una invitación por cortesía.

El segundo argumento se refiere al marco de seguridad y cooperación judicial. El juez señala que Turquía no forma parte del espacio de seguridad de la Unión Europea, mientras que la colaboración con Reino Unido en este ámbito es, afirma, “muy buena, es excepcional”. Esta diferencia, según su razonamiento, influye en la valoración del riesgo y en las condiciones que deben acompañar cualquier autorización de viaje.

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Los argumentos del magistrado han sido cuestionados desde el Consejo de Ministros. El titular de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado la medida de incomprensible y ha insistido en que Begoña Gómez “ni tiene posibilidad ni tiene intención de fugarse”. El ministro recuerda que “Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías”. También subraya que “ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia”, aunque con ambos países existe “una cooperación judicial y policial extraordinaria”.