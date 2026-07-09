El Consejo de Ministros aprobó antes de la cumbre una transferencia de crédito de más de 6.200 millones de euros para Defensa

Trump se desdice: ahora asegura que España "se ha redimido por completo" tras acceder a una solicitud de pago de la OTAN

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Trump volvió atacar este miércoles a España por, lo que consideraba, su escasa colaboración con la OTAN. Sin embargo, ya en su avión de vuelta, rectificó y tuvo buenas palabras hacia el país. El presidente de Estados Unidos ha defendido que España "se ha redimido por completo" tras haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, algo que el magnate republicano ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de "causa perdida" y de "aliado terrible" de la Alianza.

Por su parte, el Gobierno ha restado importancia al cambio de discurso del republicano y ha defendido que la aprobación de ese dinero ya estaba dentro de los planes. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que "solo él podría dar una explicación de por qué esos comentarios".

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España se presentó a esta cumbre de la OTAN con una hoja de servicios actualizada, con un aumento considerable del gasto en defensa de lo que va de año dentro de ese 2% del PIB destinado a Defensa. En total son 12.792 millones de euros en transferencias de crédito para invertir en ese sector.

Transferencia de crédito por importe de más de 6.200 millones de euros

Trump hacía referencia, en concreto, a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, que tuvo lugar antes de la cumbre de la OTAN, de una transferencia de crédito por importe de más de 6.200 millones de euros para financiar actuaciones en materia de defensa.

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Moncloa insiste que esos gastos ya estaban aprobados y que en la cumbre de la OTAN pudieron explicarse las cifras, los datos, las capacidades de España con la Alianza Atlántica. Tal y como explica el reportero Lorenzo García-Campoy, "dicen que lo hizo Pedro Sánchez ante el plenario ante Donald Trump y creen en Moncloa están convencidos que esta vez sí, el presidente del Gobierno logró convencer al presidente norteamericano", subraya.