La clase política ha trasladado en sus redes sociales sus condolencias por el incendio mortal de Los Gallardos, Almería

Incendio en Los Gallardos, Almería: la UME se une a la lucha contra el fuego, el más mortífero de la historia en la Comunidad

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AlmeríaEl incendio forestal que afecta al Levante almeriense, que deja al menos 11 fallecidos en la zona de Los Gallardos, ha generado en las últimas horas las reacciones por parte de la clase política, que ha trasladado su dolor y condolencias por las víctimas y mensajes de ánimo a los efectivos desplegados.

Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, ha señalado en redes que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas. Además, ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha sido movilizada y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución.

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Reacciones políticas al devastador incendio de Los Gallardos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en la madrugada de este viernes su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las 11 personas fallecidas.

"Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos", ha escrito Sánchez en la red social X.

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El presidente del Gobierno ha deseado también una "pronta recuperación a los heridos" y ha expresado su "solidaridad con todos los vecinos afectados".

Antes, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también había enviado su apoyo a los vecinos y responsables municipales de Los Gallardos, Bédar y Lubrín y a los profesionales que trabajan en la extinción.

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Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha querido trasladar su pésame a los familiares de las víctimas del incendio: "El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) está provocando una situación terrible. Nuestro pésame a las familias de los fallecidos y toda la fuerza a los vecinos que continúan desalojados".

Además, el líder de la oposición ha recomendado a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades: "Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades y prioritaria la colaboración de las administraciones para que llegue toda la ayuda necesaria en estas horas cruciales".

El portavoz de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha publicado que está "consternado" por la tragedia del incendio, ha enviado cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que está muy pendiente de las trágicas noticias que llegan del incendio y ha enviado igualmente todo su cariño a las familias de las víctimas.

Además, el coordinador federal de IU y diputado en el Parlamento andaluz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha referido a la "enorme tragedia" que supone este incendio, cuya cifra de víctimas "desgarra", por lo que ha enviado su solidaridad con la población y las familias de las fallecidos.

El origen del fuego

A esta hora de la mañana permanecen evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, además de los usuarios del complejo turístico "Miraflores".

La red de transportes e infraestructuras de la comarca del Levante almeriense continúa severamente afectada, aunque varias vías han sido ya abiertas.

El origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112, se sitúa en el kilómetro 511 de la citada N-340A. Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante.