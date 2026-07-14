Alberto Rosa 14 JUL 2026 - 16:54h.

Todo parece indicar que se trató de un hecho accidental y que los menores no sabían nadar

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Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de dos niños de 11 años, hermanos gemelos, que han sido hallados muertos este martes en el cauce del río Ter, en Manlleu, en la comarca de Osona (Barcelona).

Según adelanta ‘El Caso’, aunque a esta hora se trabaja en identificar los dos cuerpos, todo parece indicar que se trata de dos hermanos, nacidos en Ghana y vecinos del pueblo, que estaban desaparecidos desde este pasado lunes, cuando a las 21:00 horas sus padres alertaron de que no habían vuelto a casa.

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Primero se ha localizado el cuerpo de uno de los dos niños y una hora más tarde el otro. Durante la mañana se han realizado búsquedas con equipos de la Unidad Subacuática de los Mossos y también con drones, hasta que han sido hallados los dos cuerpos.

El Ayuntamiento de Manlleu decreta dos días de luto

Según fuentes policiales recogidas por ‘El Caso’, todo parece indicar que se trata de un hecho accidental. Los menores se metieron al agua y, por causas que todavía se desconocen, no salieron y acabaron muriendo. Los dos cuerpos serán trasladados para realizarles la autopsia y confirma que no hay, como parece indicar, ningún tipo de criminalidad.

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La descripción coincide plenamente con la facilitada por los padres, aunque se trabaja para realizar la identificación completa de los dos menores de edad. Los Mossos han abierto ya una investigación para aclarar lo sucedido. Todo parece indicar que los menores no sabían nadar y, cuando entraron en el río no pudieron salir y murieron ahogados.

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El Ayuntamiento de Manlleu ha publicado un comunicado en el que expresa su “más profundo pésame por la trágica pérdida de dos niños en el río Ter”, comienza el comunicado.

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“Hacemos llegar nuestro apoyo y pésame más sincero a su familia, amistadas y a toda la comunidad afectada por esta pérdida irreparable”, continúan. El Consistorio pide además a la ciudadanía respeto, discreción y sensibilidad.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Manlleu ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a los niños. También se ha convocado un minuto de silencio para mañana miércoles 15 de julio a las 20:00 horas delante del Ayuntamiento.