Lluís Tovar 14 JUL 2026 - 16:37h.

Levantada hace más de 100 años por los británicos, el régimen de Franco la cerró en 1969 y la España democrática la reabrió en el 82.

La UE y el Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar que supondrá el derribo de la verja

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Esta medianoche desaparecerá la verja de Gibraltar. Levantada hace más de 100 años por los británicos, el régimen de Franco la cerró en 1969 y la España democrática la reabrió en el 82. Ahora, esta barrera entre la Línea de la Concepción y el Peñón quedará desmantelada.

Porque esta medianoche entra en vigor el tratado firmado esta mañana en Bruselas, que tanto beneficiará a los ciudadanos en el Peñón. Un acuerdo histórico, sobre el disputado enclave de Gibraltar, que se ha conseguido diez años después del Brexit, pero en contexto de más conexión entre Reino Unido y la UE.

La firma del acuerdo supone el último paso oficial antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, a la espera de que el Parlamento Europeo lo ratifique, previsiblemente en diciembre, y lo haga también el Parlamento británico. Los países miembros, entre ellos España, ya dieron su visto bueno a los textos legales que componen el pacto el pasado abril, y que completarán el marco jurídico de las relaciones entre la UE y el Reino Unido establecido por el acuerdo de comercio y cooperación entre las dos partes tras el Brexit.

El acuerdo acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguarda plenamente el espacio europeo sin fronteras Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera. Los ciudadanos podrán pasar por la verja sin documentos y andando o con sus vehículos.

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Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los miles trabajadores transfronterizos. Es una gran noticia también para las 15.000 personas que cruzan a diario, a uno y otro lado de la verja y que a partir de ahora podrán desplazarse libremente.

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Los ciudadanos están de acuerdo. "Las colas kilométricas que se formaban ya no se van a formar". Otros también piensan en el día a día. "Me parece un alivio para todos los ciudadanos y para los trabajadores".

José Juan Franco Rodríguez, alcalde de La Línea de la Concepción, califica esta noticia "como inédita, mi padre tiene 76 años ha conocido siempre la frontera y cuando yo nací estaba hasta cerrada. Esto va a suponer un antes y un después".

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Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha. Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15 % desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años.

En Gibraltar, están previstas celebraciones a medianoche del día 15 con motivo de la desaparición de ese paso fronterizo, en las que participarán autoridades gibraltareñas y de La Línea. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir el miércoles a la zona para ser testigo de la demolición de la verja.