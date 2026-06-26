Begoña Gómez insiste en que se paralice la causa hasta que la Audiencia de Madrid resuelva los recursos

Alega que faltan pesquisas "imprescindibles": quiere que declare el codirector de la cátedra y se ratifiquen tres periciales

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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su petición de paralizar la causa judicial que se sigue contra ella hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados, con el objetivo de "evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías".

Según han informado fuentes jurídicas, su abogado, Antonio Camacho, ha presentado un recurso de apelación contra el auto del juez Juan Carlos Peinado, que rechazó la práctica de varias pruebas solicitadas por la defensa antes de decidir la apertura del juicio oral.

La defensa reclama nuevas pruebas

El recurso sostiene que la decisión del magistrado limita el derecho de defensa y solicita que el procedimiento continúe únicamente cuando se hayan practicado todas las diligencias que considera esenciales.

Entre ellas, la defensa pide la declaración de José Manuel Ruano, codirector junto a Gómez de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, al considerar que es una de las personas con mayor conocimiento directo de los hechos investigados y que nunca ha sido citada a declarar.

Asimismo, Camacho solicita la ratificación de tres informes periciales que considera "imprescindibles" antes de abrir juicio oral.

Se trata de los informes relativos al presunto daño económico a la Universidad Complutense, el que avala la legalidad del personal de apoyo de Gómez y el que, según la defensa, desmonta la interpretación sobre la cátedra extraordinaria que codirigió. La esposa del presidente ya había solicitado el pasado mes de mayo la paralización de la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera los recursos presentados contra la decisión del juez de encauzar nuevamente el procedimiento hacia un juicio con jurado popular. Está previsto que el próximo 13 de julio la Audiencia analice varios recursos relacionados con esta investigación.

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Entre ellos figuran el procesamiento de Begoña Gómez y la decisión de Juan Carlos Peinado de volver a dirigir la causa hacia un jurado popular, después de que la propia Audiencia frenara un primer intento del instructor por falta de fundamentación.

Recurso contra las medidas cautelares

El recurso presentado por Camacho llega pocos días después de que el magistrado acordara abrir juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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La defensa también ha recurrido las medidas cautelares impuestas por Peinado, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado para Gómez y su asesora. El juez Peinado investiga a Gómez por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de influencias a favor de Barrabés, la gestión de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense, la supuesta apropiación indebida de un software y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.

El instructor atribuye a Gómez y a Álvarez los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que a Barrabés le imputa los dos primeros.

Las acusaciones populares solicitan 24 años de prisión para Begoña Gómez, 22 años para Cristina Álvarez y seis años para Juan Carlos Barrabés. Por su parte, la Fiscalía y las defensas han pedido el archivo de la causa.