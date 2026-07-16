El director adjunto operativo de la Guardia Civil niega ante el juez haber presionado a la UCO para apartarse de investigaciones judiciales

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El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para que se mantuviera al margen de investigaciones judiciales, entre ellas la que afectó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, Llamas ha realizado estas manifestaciones durante su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el conocido como 'caso Leire Díez'.

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La investigación trata de esclarecer la presunta trama que, supuestamente, habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de obstaculizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

La imputación se basa en un informe de la UCO

El magistrado decidió imputar a Llamas después de que la UCO recogiera en un informe el testimonio del que fue jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste.

Según ese informe, Yuste denunció supuestas presiones por parte de Manuel Llamas y del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para "ponerse de perfil" en la investigación judicial sobre David Sánchez.

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Esta causa ha cobrado especial relevancia después de que David Sánchez fuera condenado esta semana a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa. Durante una comparecencia que se prolongó más de dos horas, Llamas también se refirió a la relación con otros mandos de la Guardia Civil.

Según las mismas fuentes judiciales, el DAO aseguró que Leonardo Marcos "no era suave en las formas" y afirmó que mantiene una mala relación con Rafael Yuste y con el resto de agentes de la UCO que denunciaron haber recibido presiones.