La pareja ha sido vista en la ciudad estadounidense días antes de la final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

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La cuenta atrás para la final del Mundial 2026 no solo está centrando todas las miradas en el terreno de juego. El gran espectáculo musical previsto para el descanso del encuentro, con Shakira como una de las grandes protagonistas, ha provocado que cualquier movimiento relacionado con Gerard Piqué y Clara Chía cobre importancia.

En las últimas horas, la pareja ha sido vista en Los Ángeles, una reaparición que ha alimentado los rumores sobre la posibilidad de que ambos acudan a la final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey que enfrentará a España contra Argentina, donde la cantante colombiana actuará junto a otros artistas como BTS o Justin Bieber en el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de una final de un Mundial.

Las imágenes, publicadas en las redes sociales y también por distintos medios, muestran a Piqué y Clara Chía paseando con normalidad por la ciudad californiana el pasado 10 de julio, a la salida del restaurante Catch LA.

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Aunque no existe ninguna confirmación oficial de que tengan previsto asistir al partido, el hecho de encontrarse ya en Estados Unidos ha hecho crecer las conjeturas sobre un posible desplazamiento a Nueva Jersey para presenciar la gran cita futbolística.

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La posibilidad resulta llamativa. Desde su separación en 2022, la relación entre Shakira y Piqué ha continuado en el foco mediático, sobre todo después del lanzamiento de varias canciones de la artista con referencias a su ruptura, entre ellas la célebre 'BZRP Music Sessions #53', que dio la vuelta al mundo.

Por ese pasado en común, un hipotético encuentro, aunque fuera solo compartiendo recinto, volvería a convertir la final del Mundial en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año.

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La actuación de Shakira

Mientras tanto, lo único seguro es que Shakira ultima una actuación muy especial. La colombiana será una de las principales estrellas del innovador espectáculo organizado por la FIFA y Global Citizen, un show inspirado en el formato de la Super Bowl que reunirá también a artistas como Justin Bieber, Madonna, BTS o Burna Boy, entre otros. Chris Martin, líder de Coldplay, ejerce como director artístico de una producción que pretende marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales.

El show tendrá además un componente solidario, ya que servirá para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar fondos para mejorar el acceso a la educación y al deporte de millones de niños en todo el mundo.

La magnitud del espectáculo ha obligado incluso a modificar el desarrollo habitual de la final. El descanso, tradicionalmente de 15 minutos, se ampliará hasta cerca de media hora para permitir el montaje y desmontaje del escenario sin afectar al desarrollo del encuentro, una decisión inédita que ya ha generado debate entre aficionados y expertos por su posible influencia en el ritmo competitivo de los futbolistas.

En este sentido, la presencia de Piqué adquiere una dimensión especial. El excentral del FC Barcelona mantiene una estrecha vinculación con el fútbol internacional y no sería extraño verle presenciar una final de semejante trascendencia. Sin embargo, por ahora no existe confirmación de que él y Clara Chía tengan entradas o hayan organizado su agenda para acudir al estadio.

De producirse, volvería a situar a los tres protagonistas en el centro de todas las conversaciones.