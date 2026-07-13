La artista insta a gobiernos como los de Francia y Alemania a contribuir al FIFA Global Citizen Education Fund

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La cantante colombiana Shakira ha hecho un llamamiento a los presidentes y gobiernos de distintos países para que respalden el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación de niños de todo el mundo y que destinará 500.000 dólares a organizaciones que trabajan con menores cuya escolarización se ha visto interrumpida por los recientes terremotos en Venezuela.

En un vídeo difundido este lunes en sus redes sociales, la artista ha alertado de la situación que atraviesan miles de escolares venezolanos tras los seísmos registrados en el país.

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"Miles de niños no tienen una escuela a la que regresar"

Shakira ha recordado que más de 430 escuelas fueron destruidas por los terremotos, dejando a miles de niños sin un centro educativo al que volver cuando se reanuden las clases en septiembre."Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes. Pero Venezuela no está sola", afirma la cantante en el vídeo.

La artista ha agradecido las contribuciones realizadas por el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y ha instado a otros líderes internacionales a sumarse a la iniciativa.

En concreto, ha dirigido un mensaje al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz: "Es vuestro turno", señala Shakira antes de pedirles que contribuyan al FIFA Global Citizen Education Fund para que "los niños en Venezuela y en todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor".

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Un fondo con el Mundial de 2026 como impulso

Según los impulsores de la iniciativa, el FIFA Global Citizen Education Fund pretende que el Mundial de Fútbol de 2026 deje un legado que trascienda el ámbito deportivo. El objetivo del fondo es recaudar 100 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación y fomentar el aprendizaje a través del deporte entre niños de todo el mundo.

Tras la publicación del mensaje de Shakira, Portugal anunció una contribución inmediata de 100.000 dólares, mientras que Canadá ya había comprometido una aportación de cinco millones de dólares. La campaña también cuenta con el apoyo de numerosas figuras internacionales, entre ellas los músicos Charlie Puth y Danny Ocean, el chef Marcus Samuelsson, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, y el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

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Además, una carta abierta firmada por antiguos jefes de Estado, líderes internacionales y filántropos anima a gobiernos como los de Francia, Alemania, Portugal y España, así como a empresas y ciudadanos, a colaborar con el fondo para garantizar que "ningún niño se quede al margen".