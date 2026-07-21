El Supremo rechaza dar a Puigdemont el material intervenido el 1-O y avala su destrucción casi total

El alto tribunal avala destruir el material del 1-O y rechaza entregárselo a Puigdemont por su supuesto valor histórico

Zapatero contra las cuerdas: el 'efecto Aldama' hacer tirar de la manta a Julito Martínez y los 'jefes' de Plus Ultra

Compartir







El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en el que solicitaba que se le entregara el material intervenido durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 por su supuesto "valor histórico", y ha avalado su destrucción.

En un auto, la Sala de lo Penal confirma la autorización concedida a los Mossos d'Esquadra para destruir el material incautado, con la única condición de que se conserve al menos una muestra representativa de cada uno de los efectos.

PUEDE INTERESARTE Zapatero se queda sin escudo tras la declaración de Julio Martínez: las tres veces que negó el expresidente su implicación en el caso Plus Ultra

Puigdemont alegaba un valor histórico

En su recurso, Puigdemont defendía que el material tenía un "valor testimonial, histórico y patrimonial" y solicitaba recibirlo en su condición de expresidente de la Generalitat.

Su intención, argumentaba, era custodiarlo y preservarlo como parte del "legado histórico, institucional y memorial de Cataluña". El alto tribunal considera que la petición carece de fundamento jurídico y recuerda que Puigdemont "no ostenta título dominical, legitimación patrimonial ni competencia pública" sobre el material intervenido.

Además, los magistrados sostienen que no existe motivo para conservar indefinidamente estos efectos en dependencias policiales, ya que ello solo contribuiría a su progresivo deterioro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se conservarán muestras del material

El Supremo subraya que la destrucción del material no impedirá futuras actuaciones judiciales, ya que deberán conservarse muestras representativas de todos los objetos incautados. De este modo, si fuera necesario examinarlos en otros procedimientos, seguirá existiendo material disponible para ello.

El auto desestima igualmente los recursos presentados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva, quienes también se habían opuesto a la destrucción del material. En su resolución, los magistrados cuestionan que el material pueda considerarse un legado histórico o institucional.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De hecho, califican de "discutible y hasta sorprendente" que se le atribuyan connotaciones políticas, institucionales, históricas o patrimoniales, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos juzgados y la sentencia condenatoria dictada en la causa del procés.