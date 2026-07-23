"Ni afán patrimonial, ni uso y destino, y no podía imaginar su valor patrimonial. Yo no he entrado nunca en una joyería, me producen una alergia profunda".

José Luis Rodríguez Zapatero recalca que no participó en el rescate de Plus Ultra: “No me he corrompido, en absoluto”

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"Ni afán patrimonial, ni uso y destino, y no podía imaginar su valor patrimonial. Yo no he entrado nunca en una joyería, me producen una alergia profunda". Así se ha referido por primera vez el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a las 103 piezas de joyería halladas en su despacho el pasado 19 de mayo y tasadas en 1,3 millones de euros.

No ha aclarado nada sobre el origen de las mismas, su trazabilidad y si las declaró a Hacienda. Ni quién, ni cuándo, ni en qué circunstancias las recibió. Dice que se han convertido en algo incómodo para él. "Es un reglo de cortesía personal", ha señalado, para rematar. "Estaban ahí y nada más". Una circunstancia muy negativa, así lo ha calificado. Y un posible error aceptarlas.

Cuando declaró el pasado 17 de junio ante el magistrado, rechazó responder las preguntas que le planteó sobre ellas. Le pidió entre una semana y diez días para darle las explicaciones, pero el juez sigue esperando.

Zapatero ha puesto en duda el millonario valor que se les ha atribuido a las piezas en el primer informe pericial elaborado sobre ellas –“eso será sometido a contradicción”– El juez Calama le imputó por estos hechos los delitos de contrabando y fraude fiscal, que el expresidente ha negado este jueves al afirmar que no tenían “afán patrimonial”.

Sobre si aceptar un regalo de tanto valor cuando era presidente pudo suponer una vulneración del código de gobierno que se aprobó cuando estaba en el Palacio de la Moncloa, se ha limitado a decir que eso es “interpretable”.