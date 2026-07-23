"Lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial", ha reiterado durante una entrevista en la que ha vuelto a insistir en su inocencia también en el caso Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero recalca que no participó en el rescate de Plus Ultra: “No me he corrompido, en absoluto”

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MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado, en la primera entrevista que ha concedido tras su imputación por el caso Plus Ultra, que las joyas que halló la UDEF en su despacho en la calle Ferraz, y que son igualmente objeto de investigación judicial, fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años", apuntando que las guardaba en una caja fuerte y sin tener "afán patrimonial" ni "intención de defraudar".

A preguntas del periodista Javier Ruiz en el programa 'Mañaneros 360' de La 1 de TVE, el expresidente del Gobierno, que ha insistido en su inocencia negando haber participado en el rescate de la aerolínea, ha evitado concretar si las joyas valoradas en un 1,3 millones de euros fueron un regalo de un país como Arabia Saudí, emplazando a las explicaciones que dará ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

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José Luis Rodríguez Zapatero asegura que desconocía cuál era el valor de las joyas

"No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años", ha dicho durante la entrevista, en la que ha asegurado que desconocía el valor atribuido a las joyas, afirmando al mismo tiempo que esa cuantía que se les atribuye será "sometida a contradicción".

"Lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial", ha insistido, recordando que estaban guardadas en una caja fuerte junto con otros regalos y bienes familiares, reiterando que serán sometidas a una prueba pericial complementaria de contraste sobre su valor real.

Más allá, preguntado sobre si incumplió el código de buen gobierno que aprobó en su etapa al frente del Ejecutivo, que impedía recibir este tipo de regalos, Zapatero ha afirmado que es algo "interpretable, como todo". No obstante, ha reconocido que "seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento", cuando recibió el regalo hace muchos años, aunque ha reiterado en varias ocasiones que fue un obsequio de "uso de cortesía personal".

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A ese respecto, cabe añadir, tampoco ha cncretado cuántos años hace, exactamente, desde que las recibió.

Ante esta causa, igualmente, Zapatero ha reiterado su compromiso de colaboración con la Justicia y ha indicado que aclarará "todas las circunstancias" ante el juez, negando que incurriera en un delito de contrabando.

"Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber", ha sostenido, aunque ha insistido en su derecho a la defensa y a un procedimiento justo "con todas las garantías".

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Zapatero recalca que no hubo ninguna intención de defraudar a Hacienda

Por otro lado, ha rechazado la intención de defraudar a la Hacienda Pública, delito fiscal del que también es investigado: "En absoluto, intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada", ha aseverado, añadiendo que el valor atribuido a las joyas será "sometido a contradicción" mediante una pericial alternativa.

En este sentido, ha manifestado que la situación ha supuesto para él un impacto significativo, especialmente considerando que se trata de un asunto "sin interés" y "sin afán patrimonial".