"Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor", ha espetado

Las hijas de Zapatero, en el punto de mira del juez tras la confesión de Julito Martínez

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MadridJosé Luis Rodríguez Zapatero, "con una convicción plena y absoluta", ha vuelto a defenderse del caso Plus Ultra, reiterando su inocencia y negando haber participado de forma alguna en el rescate de la aerolínea durante la primera entrevista que ha concedido tras su imputación en el caso. Insistiendo en que actuó siempre en el marco de la legalidad, además de referirse a la cuestión, se ha pronunciado sobre la investigación a sus hijas y su empresa 'What The Fav', recalcando que se darán explicaciones de todo durante el procedimiento.

Negando que 'Análisis Relevante' fuese una sociedad para canalizar y desviar fondos a éstas y a él mismo, Zapatero ha insistido, –durante la entrevista concedida a Javier Ruiz en Mañaneros 360, en La 1 de TVE–, que "es una consultora" con la que sus hijas "han trabajado, igual que con otros clientes". "Yo no voy a hablar por What The Fav. What The Fav tiene que hablar por ella misma y en el procedimiento judicial se va a sustanciar y punto", ha enfatizado.

José Luis Rodríguez Zapatero, sobre sus hijas: "Todo va a quedar acreditado"

Negando de forma taxativa que las haya usado con fines ilícitos, el expresidente socialista ha reprochado: "Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor". "Me parece la pregunta increíble", ha añadido.

"Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?", ha apostillado.

En este sentido, José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado continuar dando detalles sobre la empresa de sus hijas porque, según ha explicado, hablarán en el procedimiento jurídico.

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Por otro lado, sobre el dinero que, según detalló Julio Martínez el pasado martes en la Audiencia Nacional, han recibido sus hijas por trabajos que no realizaban, el expresidente ha aseverado que Martínez "las debe revisar" y que sus hijas "van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos, toda su tarea y todos sus contratos".

Al respecto, el expresidente ha calificado la situación como "muy dura" para él y ha expresado que también ha sido "muy impactante" y "preocupante" para sus dos hijas. "Pero estamos muy unidos, la familia, en la convicción de nuestra actividad absolutamente lícita, muy unidos y con mucho cariño de mucha gente", ha zanjado.