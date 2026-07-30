El Gobierno refuerza la coordinación con Marruecos para acelerar las devoluciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales y dice que la colaboración con España es "ejemplar"

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Los gobiernos de España y Marruecos han acordado reforzar su coordinación para acelerar la entrega "lo antes posible" de todos los migrantes que han accedido de forma irregular a Ceuta en los últimos días, especialmente tras la entrada masiva registrada este jueves por el espigón de El Tarajal.

Según fuentes del Ministerio del Interior, ambos países se han comprometido a implementar nuevas medidas que permitan agilizar el retorno de las personas que han cruzado ilegalmente la frontera hacia la ciudad autónoma.

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Refuerzo de la cooperación entre ambos países

Las mismas fuentes han explicado que España y Marruecos intensificarán los esfuerzos conjuntos para hacer frente a estos flujos migratorios, revisando los mecanismos de colaboración ya existentes con el objetivo de acelerar las entregas.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido un contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, y tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta para seguir de cerca la gestión de la crisis migratoria. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo está preparando "las medidas necesarias" para recuperar la normalidad lo antes posible, según ha señalado en un mensaje publicado en la red social X.

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Tras conversar con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, Sánchez ha afirmado que el Gobierno está plenamente volcado en ofrecer una respuesta inmediata, en coordinación con las autoridades marroquíes y con los organismos internacionales implicados.

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El Ejecutivo apunta a las redes de tráfico de personas

El Gobierno español insiste en que la cooperación con Marruecos sigue siendo "excelente" y evita responsabilizar a Rabat de la entrada masiva de migrantes.

Por el contrario, España y Marruecos atribuyen el aumento de las llegadas a la actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas, a las que acusan de intentar aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las denominadas "devoluciones en caliente" de quienes acceden a nado a Ceuta y Melilla.

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Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores también han rechazado cualquier relación entre esta crisis migratoria y el viaje que Pedro Sánchez realizó a Argelia el pasado 20 de julio, pese a las tensiones que mantiene ese país con Marruecos.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han subrayado que "la relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", al tiempo que han destacado que la coordinación bilateral en materia migratoria y en otros ámbitos continúa siendo "muy intensa".