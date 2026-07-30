Ceuta, la crisis migratoria que no detiene una valla: las llegadas aumentan un 149% en lo que va de año

Medios marroquíes responsabilizan a las redes sociales de orquestar el cruce de jóvenes a Ceuta "ocupada"

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: el flujo de personas entrando a la ciudad desde Marruecos continúa sin control

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Ceuta vive unas horas de angustia y colapso con la entrada de miles de jóvenes sin control. Los centros de acogida y asistencia está colapsados, los centro de salud alertan de la crisis sanitaria en ciernes, los sindicatos policiales avisan de la inseguridad que se puede generar mientras desde Ceuta las autoridades piden decretar la emergencia nacional -algo a lo que el Gobierno se niega- y protección militar, así como el cierre efectivo de la frontera.

Medios de comunicación de Marruecos han responsabilizado este jueves a las redes sociales de orquestar el cruce de jóvenes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta, en un intento de desprestigiar la imagen de Marruecos y presentarlo como un país en que sus jóvenes realizan un éxodo y es incapaz de controlar sus fronteras, cuando el país esta inmerso en las celebraciones por el 27º aniversario de la entronización del rey Mohamed VI

Refuerzan en Melilla el dique fronterizo con Marruecos, cerrado al tránsito por seguridad

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. Las mismas fuentes han precisado que el cierre del dique por las noches lleva produciéndose desde hace “bastante tiempo”, pero durante el día se reabre y solo se vuelve a cerrar en los casos que sea necesario “por algún tema puntual de seguridad”.

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Según ha podido observar EFE, la Guardia Civil mantiene este jueves cerrado el paso al dique fronterizo con varias patrullas terrestres a lo largo de sus cerca de 600 metros de longitud, aunque la situación es, aparentemente, tranquila.

En la zona marroquí también hay presencia de agentes del país vecino, además de una embarcación de la Marina Real marroquí y, tal y como ha podido comprobar EFE, había un grupo muy reducido de migrantes en la zona intentando aprovechar un descuido de las fuerzas de seguridad para intentar acceder de forma irregular a Melilla. “La situación en Melilla está siendo completamente distinta que la de Ceuta”, han precisado las fuentes al señalar que la longitud que separa Melilla de Marruecos es mucho mayor que en Ceuta, lo que dificulta los accesos.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que en Melilla se ha registrado “un repunte” de los intentos de entrada y de la presión migratoria, pero han aclarado que “pasa todos los veranos”. Sobre si se han adoptado medidas en la frontera con Marruecos a raíz de lo sucedido en Ceuta, la Delegación del Gobierno en Melilla ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “están abordando este tema desde el primer minuto y viendo todos los escenarios, pero más por un tema preventivo” al ser una situación “completamente distinta” a la que se está dando en Ceuta.

En cuanto a la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, no existe saturación como sí ocurre en Ceuta y, de hecho, hace pocos días estaba “por la mitad” de su capacidad máxima, que ronda el millar de plazas.

Cronología de una crisis que no frena

La actual crisis migratoria en Ceuta no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica recurrente en los últimos años. Uno de sus antecedentes más graves tuvo lugar en 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma. Aquel episodio concluyó de manera semejante al actual, con el compromiso entre España y Marruecos de articular mecanismos para la entrega de los migrantes en situación irregular.

La crisis de 2021 fue en medio de la mayor crisis diplomática entre Rabat y Madrid de las últimas décadas, desencadenada por la decisión de España de ofrecer asistencia médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de covid-19. A continuación algunas de las entradas más importantes que se han registrado en el perímetro fronterizo de Ceuta; varias de ellas acabaron con víctimas mortales:

- 29 septiembre 2005.- Cinco inmigrantes subsaharianos fallecen tiroteados cuando cerca de 700 trataban de cruzar la valla de Ceuta. Un total de 214 consiguieron entrar en la ciudad.

- 6 febrero 2014.- Al menos quince inmigrantes subsaharianos fallecen ahogados al lanzarse al mar después de tratar de acceder a Ceuta por la frontera, un intento protagonizado por unas 400 personas que esperaban en el lado marroquí para entrar en la ciudad.

- 9 diciembre 2016.- 438 inmigrantes subsaharianos de alrededor de 800 consiguen entrar en Ceuta saltando la valla fronteriza. 49 personas tuvieron que ser atendidas por contusiones y heridas.

- 1 enero 2017.- Alrededor de 1.100 inmigrantes intentan saltar la valla de Ceuta, y solo dos lo consiguen. Cinco agentes de la Guardia Civil resultan heridos, así como 50 miembros de las Fuerzas Auxiliares marroquíes.

- 17 febrero 2017.- Cerca de 750 inmigrantes intentan saltar la valla de Ceuta, de los que 498 consiguieron entrar en la ciudad. Once guardias civiles y 25 inmigrantes resultan heridos.

- 20 febrero 2017.- Un total de 356 inmigrantes subsaharianos consiguen acceder en Ceuta en una nueva entrada masiva por el vallado protagonizado por 600 personas. Doce heridos, dos de ellos guardias civiles.

- 8 agosto 2017.- Un millar de subsaharianos intentan de nuevo sobrepasar la valla de Ceuta, aunque fueron controlados y repelidos por las autoridades marroquíes y los agentes españoles en una actuación en la que fueron heridos tres guardias civiles. Un día después, medio millar de inmigrantes prueban de nuevo, siendo repelidos por Marruecos.

- 30 julio 2026.- Miles de jóvenes marroquíes se dirigen entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar el vallado que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltan las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y acceden a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

La llegada de inmigrantes irregulares por Ceuta aumenta un 149% en 2026

Las llegadas irregulares de migrantes por tierra a Ceuta han aumentado un 149% en lo que va de año, según el último balance del Ministerio del Interior, que reflejaba que un total de 14.479 migrantes llegaron de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un 24,7% menos que en el mismo periodo del año anterior (con 19.222).

Así, el informe quincenal sobre la inmigración irregular indica que, en lo que va de año, un total de 2.991 personas han entrado de forma irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por vía terrestre, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera llegaron 2.826 migrantes, 1.693 más que el año pasado (un 149% más), mientras que a la segunda lo hicieron 165, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 113 llegadas (un 46% más).