Seis vehículos y una autobús han sido incendiados en los altercados registrados en Castillejos, ciudad marroquí vecina de Ceuta

Todo sobre la crisis migratoria en Ceuta y Melilla

Compartir







La localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con Ceuta, ha vivido desde la tarde del jueves y durante toda la noche y la mañana de este viernes una sucesión de altercados y enfrentamientos vinculados a la llegada masiva de ciudadanos marroquíes que intentan acceder a la ciudad autónoma tras la entrada irregular de más de 50.000 personas en los últimos días. La tensión se ha concentrado en los alrededores del perímetro fronterizo, donde cientos de personas han protagonizado choques violentos con las fuerzas de seguridad marroquíes.

Repelidos con gases lacrimógenos

Según los testimonios recogidos en la zona, los primeros grupos comenzaron a concentrarse el jueves por la tarde en las inmediaciones de la valla, intentando forzar el acceso hacia Ceuta. Desde Castillejos, varios de ellos lanzaron piedras contra los agentes desplegados, obligando a las fuerzas de seguridad a responder con cargas y cañones de agua para dispersar a la multitud. A pesar de los esfuerzos iniciales por replegar a los concentrados hacia el interior de Marruecos, los grupos regresaron poco después en mayor número y reanudaron los ataques con piedras, lo que llevó a los agentes a emplear gases lacrimógenos.

El balance de los disturbios se hizo visible al amanecer con al menos seis vehículos quemados, además de un autobús, y numerosas piedras esparcidas por la carretera principal que conduce al paso fronterizo. Las avenidas cercanas mostraban también a centenares de personas durmiendo en la calle o sobre el césped, llegadas durante la noche desde distintos puntos del país con la intención de cruzar a pie hacia Ceuta.

PUEDE INTERESARTE Finlandia apoya la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La situación se agravó durante la madrugada, cuando nuevas riadas de jóvenes avanzaron por las carreteras y laderas montañosas, guiándose únicamente con la luz de sus teléfonos móviles para alcanzar Castillejos. La presencia policial era limitada, con apenas algunos vehículos militares que no intervenían en los altercados. En varios momentos, los grupos que permanecían en la zona echaron a correr en sentido contrario al detectar que quienes habían logrado cruzar estaban siendo devueltos a territorio marroquí.

En el mar, la tensión también fue palpable. Algunos de los que intentaban alcanzar Ceuta por vía marítima se encontraron con embarcaciones de la Guardia Civil y de la Gendarmería marroquí, que interceptaron las travesías y devolvieron a los migrantes a tierra firme, poniendo fin a sus intentos de entrada.